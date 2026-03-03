出社會2年崩潰！她嘆「3月沒連假想離職」 過來人曝實用建議

不少職場新鮮人對工作與學生時期的落差，有時感到不適應。一名女網友分享，過去當學生時可以放長假、隨意請病假，沒想到進入職場後，要請一天假都變得困難重重。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「上班沒連假好痛苦」為題，指出很懷念學生時期，除了有長假可以放，若身體不舒服也能請病假，但進入職場後，只要請特休超過2天，就會感覺老闆與同事臉色不佳，讓她備感壓力。

這名女網友進一步說明，2月結束後，3月完全沒有連假，讓她心情更低落，坦言有離職的打算，但又擔心這份工作年資僅2年，會讓履歷看起來不夠穩定，只能暫時打消念頭。

貼文一出後，不少網友都表示「不適合就換，人資問為什麼做沒多久就離職，直接說原因就好，不要浪費時間浪費生命」、「現在應該比較沒在看年資了，因為都很常換工作」、「我朋友剛出社會時，三個月換了近10份工作。她只要上班第一天覺得不喜歡或環境氛圍不好，立刻離職」、「完全懂妳，我現在上班每天都好累，假日的休息時間都拿去看病，還要掛號看診花錢」、「我一年換三份工作還是找得到工作啊，現在滿一年就很不錯了吧」。

此外，也有部分網友提供建議，指出「去找做二休二的呀，請兩天就可以休六天」、「找個能隨意請假的公司，超級過癮」、「台灣勞工假本來就很少，除非去外商或是部分傳產，有一週的暑修」、「有些國家第一年就有30天年假，台灣還要慢慢累積…」。

根據勞動部解釋，特休假應由勞工自行排定，雇主不得任意限制或強制指定日期，但若因企業經營急迫需要，雇主可與勞工協商調整請假時間。