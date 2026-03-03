台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

不少企業在徵才過程中，若面試結果不理想，可能會暫時不再邀請同一名求職者。一名網友分享，自己曾兩度獲得台積電面試機會，卻都沒有結果，甚至第二次面試後再也沒收到邀請，讓他忍不住懷疑是否被列入黑名單？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積這樣算進黑名單嗎？」為題，指出大學並非就讀台清交成等電機相關科系，碩士階段才轉至台大資訊網路與多媒體研究所，自認成績屬普通水準。第一次面試台積電時，他先寫多益英文考卷，接著與主管、小主管面談，介紹背景、能力及加班意願，最後卻無下文。

這名網友進一步指出，第二次面試在自我介紹結束後，面試官便直接告知「不適合」，並提到是主管撈履歷才安排面試。此後，他再投遞履歷，便未曾收到任何面試通知，好奇自己是否已被列入黑名單？

貼文一出後，不少網友都表示「基本上就是人資亂槍打鳥，跟我以前很像，人資亂找人面談，因為是頂大，但科系跟介紹完全不相關」、「自我介紹完就勸退，好鬧…」、「那邊沒進是上天保佑你」、「現在GG升天了，可能要求至少要會AI」、「被黑還有救嗎？」、「大徵才時代據說血汗部門會蹲守系統撈人，你可能那時候請人推完沒有趕快去撈，所以被產線的上頭撈去面試了」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「之前也是被撈到科系差很多的跑去面，結果還真的被寫負評，重點是主管遲到40分鐘聯絡人資才上線」、「之前預聘面完人資，後來無聲卡，出社會過幾年才知道，自己在系統被標注「錄取拒絕」，沒人保就再也收不到面試邀請」、「我前年也被智慧製造的職缺騙去面⋯然後也被黑」。

台積電是台灣第一大企業，也是不少人的夢幻工作。本站曾報導，一名網友好奇，許多科技新貴雖收入亮眼，但他相當好奇，進入台積電還有時間享受人生嗎？對此，有不少過來人坦言「網路上看到的負面都是真的，家裡不缺錢或是物慾不高的，是真的沒必要進來作賤自己」、「想早點離開買房買車完，就趕緊閃人了」、「賣肝10年加努力存錢投資，財富自由後，就可以離開了，做自己喜歡的事」。