台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己曾兩度獲得台積電面試機會，卻都沒有結果，之後再投遞履歷，便未曾收到任何面試通知，好奇自己是否已被列入黑名單？示意圖／本報系資料庫
一名網友分享，自己曾兩度獲得台積電面試機會，卻都沒有結果，之後再投遞履歷，便未曾收到任何面試通知，好奇自己是否已被列入黑名單？示意圖／本報系資料庫

不少企業在徵才過程中，若面試結果不理想，可能會暫時不再邀請同一名求職者。一名網友分享，自己曾兩度獲得台積電面試機會，卻都沒有結果，甚至第二次面試後再也沒收到邀請，讓他忍不住懷疑是否被列入黑名單？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積這樣算進黑名單嗎？」為題，指出大學並非就讀台清交成等電機相關科系碩士階段才轉至台大資訊網路與多媒體研究所，自認成績屬普通水準。第一次面試台積電時，他先寫多益英文考卷，接著與主管、小主管面談，介紹背景、能力及加班意願，最後卻無下文。

這名網友進一步指出，第二次面試在自我介紹結束後，面試官便直接告知「不適合」，並提到是主管撈履歷才安排面試。此後，他再投遞履歷，便未曾收到任何面試通知，好奇自己是否已被列入黑名單？

貼文一出後，不少網友都表示「基本上就是人資亂槍打鳥，跟我以前很像，人資亂找人面談，因為是頂大，但科系跟介紹完全不相關」、「自我介紹完就勸退，好鬧…」、「那邊沒進是上天保佑你」、「現在GG升天了，可能要求至少要會AI」、「被黑還有救嗎？」、「大徵才時代據說血汗部門會蹲守系統撈人，你可能那時候請人推完沒有趕快去撈，所以被產線的上頭撈去面試了」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「之前也是被撈到科系差很多的跑去面，結果還真的被寫負評，重點是主管遲到40分鐘聯絡人資才上線」、「之前預聘面完人資，後來無聲卡，出社會過幾年才知道，自己在系統被標注「錄取拒絕」，沒人保就再也收不到面試邀請」、「我前年也被智慧製造的職缺騙去面⋯然後也被黑」。

台積電是台灣第一大企業，也是不少人的夢幻工作。本站曾報導，一名網友好奇，許多科技新貴雖收入亮眼，但他相當好奇，進入台積電還有時間享受人生嗎？對此，有不少過來人坦言「網路上看到的負面都是真的，家裡不缺錢或是物慾不高的，是真的沒必要進來作賤自己」、「想早點離開買房買車完，就趕緊閃人了」、「賣肝10年加努力存錢投資，財富自由後，就可以離開了，做自己喜歡的事」。

台積電 黑名單 碩士 科系 人資

相關新聞

搶頭香...響應蔣萬安「育兒減工時」首日已有公司完成申請

台北市長蔣萬安推動友善育兒新政，「育兒減少工時計畫」3月上路，昨天是第一天上班日開放申請，已經有一家公司完成申請，還有六、七家中型企業正深入了解申請方式，有計畫來申請。

台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

一名台大碩士兩度面試台積電未獲結果，質疑是否被列入黑名單。該網友在Dcard分享面試經歷，引發網友熱議，部分人表示企業面試過程或存在亂槍打鳥的情形。台積電作為經典理想工作，許多求職者仍期望能進入。

保護勞工聽力 雇主改善噪音最高補助250萬元

為協助企業強化廠場噪音的源頭管理與預防作為，勞動部訂定「勞工聽力保護措施辦理原則」，協助事業單位落實推動聽力保護措施，降低勞工因長期暴露噪音而產生聽力損失與相關健康危害，營造更健康及友善的工作環境。

發錢了！勞退新退分紅今可查詢 去年近4成勞工可拿逾5萬元

勞動部勞工保險局今指出，114年度新制勞退基金運用收益為7468億9812 萬餘元，近6成勞工分配金額超過2萬元，其中超過5萬元者，占近4成。勞保局已於今(3) 日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

年後轉職找工作 苗栗就業中心2場徵才活動2600個職缺

農曆年後轉職及找工作高峰期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月5日在竹南科學園區行政服務中心3樓，3月21日在國立苑裡高中學生活動中心，辦理現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。

萬洲化學企業工會揭露勞權爭議 勞動部：經查如有違法立即裁罰

位於楊梅的萬洲化學公司，近日工會與公司有許多勞資爭議案件，萬洲化學企業工會今於勞動部前召開記者會指出，資方片面修改請假的模式，要求勞工要註明特休假和補休的申請原因，以及在移工會員入工會後，立刻出現仲介與資方前來影響等情事。勞動部表示，已請地方政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處。

