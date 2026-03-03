發錢了！勞退新退分紅今可查詢 去年近4成勞工可拿逾5萬元

勞動部勞工保險局今指出，114年度新制勞退基金運用收益為7468億9812 萬餘元，近6成勞工分配金額超過2萬元，其中超過5萬元者，占近4成。勞保局已於今(3) 日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

勞保局說，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，每位勞工實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

114年度新制勞退基金績效表現亮眼，據統計，本次參與收益分配的退休金個人專戶約1310 萬戶，近6成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶(占59％)；其中超過5萬元者，約493萬戶(占37.7％)。

勞工自今(3)日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡(透過發卡銀行網路 ATM)至勞保局e化服務系統(https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login)，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，明(4)日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡(須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書)至發卡銀行或郵局實體 ATM 查詢。