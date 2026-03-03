快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

發錢了！勞退新退分紅今可查詢 去年近4成勞工可拿逾5萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞退新退分紅今可查詢，去年近4成勞工可拿逾5萬。圖／聯合報系資料照片
勞退新退分紅今可查詢，去年近4成勞工可拿逾5萬。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞工保險局今指出，114年度新制勞退基金運用收益為7468億9812 萬餘元，近6成勞工分配金額超過2萬元，其中超過5萬元者，占近4成。勞保局已於今(3) 日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。 

勞保局說，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，每位勞工實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

114年度新制勞退基金績效表現亮眼，據統計，本次參與收益分配的退休金個人專戶約1310 萬戶，近6成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶(占59％)；其中超過5萬元者，約493萬戶(占37.7％)。

勞工自今(3)日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡(透過發卡銀行網路 ATM)至勞保局e化服務系統(https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login)，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，明(4)日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡(須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書)至發卡銀行或郵局實體 ATM 查詢。

勞退基金

延伸閱讀

新制勞退分紅 平均每人2萬

勞動基金1月收益3947億元 創單月新高

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

單月記錄新高！勞動基金1月大賺3,947億元 勞退分紅2萬元

相關新聞

發錢了！勞退新退分紅今可查詢 去年近4成勞工可拿逾5萬元

勞動部勞工保險局今指出，114年度新制勞退基金運用收益為7468億9812 萬餘元，近6成勞工分配金額超過2萬元，其中超過5萬元者，占近4成。勞保局已於今(3) 日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

年後轉職找工作 苗栗就業中心2場徵才活動2600個職缺

農曆年後轉職及找工作高峰期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月5日在竹南科學園區行政服務中心3樓，3月21日在國立苑裡高中學生活動中心，辦理現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。

萬洲化學企業工會揭露勞權爭議 勞動部：經查如有違法立即裁罰

位於楊梅的萬洲化學公司，近日工會與公司有許多勞資爭議案件，萬洲化學企業工會今於勞動部前召開記者會指出，資方片面修改請假的模式，要求勞工要註明特休假和補休的申請原因，以及在移工會員入工會後，立刻出現仲介與資方前來影響等情事。勞動部表示，已請地方政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處。

無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」，對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪也能達到100萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。