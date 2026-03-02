快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

年後轉職找工作 苗栗就業中心2場徵才活動2600個職缺

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月在苗栗縣竹南、苑裡，辦理2場現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月在苗栗縣竹南、苑裡，辦理2場現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

農曆年後轉職及找工作高峰期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月5日在竹南科學園區行政服務中心3樓，3月21日在國立苑裡高中學生活動中心，辦理現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。

竹南科學園區行政服務中心3樓（苗栗縣竹南鎮科研路36號）5日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動，配合AI應用擴展及半導體先進製程發展趨勢，邀集智邦科技、中國砂輪、欣興電子、矽品精密、京元電子、京鼎精密及信紘科技等公司，釋出研發工程師、產品工程師、設備工程師及技術員等工作機會；服務業「藏壽司」，提供月薪52K以上店長儲備幹部

竹南場採用無紙化徵才，民眾攜帶身分證件完成求職登記，有機會抽中iPad 11、電競無線耳機，及7-11商品卡等好禮，現場另有專人提供勞動法令、勞工保險諮詢服務，及「韓風證件照」40組。

此外，苑裡場21日上午9點至下午1點在國立苑高活動中心（苑裡鎮育才街10號），邀請矽科宏晟、矽品精密、全聯、統一速達，及友聯車材等25家知名企業，在地大廠建順煉鋼、聖赫精密開出起薪5萬以上之焊接與儀電維護技術員職缺，飛牛牧場、享沐時光及全國高爾夫等休閒產業也釋出多元工作機會，完成面試可獲得「萌芽多肉盆」或「好運選物機」好禮二選一。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力，例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形。

Jobooks工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖，更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站，或上班日免費客服專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395查詢。

徵才活動 先進製程

延伸閱讀

春季求職列車啟動 北市企業3至6日攜手20企業釋出537職缺

國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

一銀今年要招募520名新血

相關新聞

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。

年後轉職找工作 苗栗就業中心2場徵才活動2600個職缺

農曆年後轉職及找工作高峰期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月5日在竹南科學園區行政服務中心3樓，3月21日在國立苑裡高中學生活動中心，辦理現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。

萬洲化學企業工會揭露勞權爭議 勞動部：經查如有違法立即裁罰

位於楊梅的萬洲化學公司，近日工會與公司有許多勞資爭議案件，萬洲化學企業工會今於勞動部前召開記者會指出，資方片面修改請假的模式，要求勞工要註明特休假和補休的申請原因，以及在移工會員入工會後，立刻出現仲介與資方前來影響等情事。勞動部表示，已請地方政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處。

無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」，對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪也能達到100萬。

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。