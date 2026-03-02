年後轉職找工作 苗栗就業中心2場徵才活動2600個職缺

農曆年後轉職及找工作高峰期，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署3月5日在竹南科學園區行政服務中心3樓，3月21日在國立苑裡高中學生活動中心，辦理現場徵才活動，共62家企業釋出2600個職缺。

竹南科學園區行政服務中心3樓（苗栗縣竹南鎮科研路36號）5日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動，配合AI應用擴展及半導體先進製程發展趨勢，邀集智邦科技、中國砂輪、欣興電子、矽品精密、京元電子、京鼎精密及信紘科技等公司，釋出研發工程師、產品工程師、設備工程師及技術員等工作機會；服務業「藏壽司」，提供月薪52K以上店長儲備幹部

竹南場採用無紙化徵才，民眾攜帶身分證件完成求職登記，有機會抽中iPad 11、電競無線耳機，及7-11商品卡等好禮，現場另有專人提供勞動法令、勞工保險諮詢服務，及「韓風證件照」40組。

此外，苑裡場21日上午9點至下午1點在國立苑高活動中心（苑裡鎮育才街10號），邀請矽科宏晟、矽品精密、全聯、統一速達，及友聯車材等25家知名企業，在地大廠建順煉鋼、聖赫精密開出起薪5萬以上之焊接與儀電維護技術員職缺，飛牛牧場、享沐時光及全國高爾夫等休閒產業也釋出多元工作機會，完成面試可獲得「萌芽多肉盆」或「好運選物機」好禮二選一。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力，例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形。

Jobooks工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖，更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站，或上班日免費客服專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395查詢。