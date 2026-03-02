萬洲化學企業工會揭露勞權爭議 勞動部：經查如有違法立即裁罰

位於楊梅的萬洲化學公司，近日工會與公司有許多勞資爭議案件，萬洲化學企業工會今於勞動部前召開記者會指出，資方片面修改請假的模式，要求勞工要註明特休假和補休的申請原因，以及在移工會員入工會後，立刻出現仲介與資方前來影響等情事。勞動部表示，已請地方政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處。

萬洲化學企業工會理事長吳家慶今指出表示，萬洲化學公司片面修改請假的模式，甚至要求勞工要註明特休假和補休的申請原因，但根據「勞基法」規定，申請特休和補休都是勞工最基本的權利，為什麼還需要註明事由？

其次，百分之百掌握萬洲化學公司股份的炎洲公司，曾經在2024年底宣布，萬洲公司將要在2025年合併到炎洲公司中，並與所有員工簽署炎洲公司的勞動契約，但沒想到過了1年，整個合併竟然沒有後續，當時簽訂的勞動契約都被公司收走，萬洲化學工會主張，炎洲公司和萬洲公司應該跟工會重新說明合併進度，並且重新討論合併後的勞動契約。

吳家慶進一步指出， 由於政府不斷讓企業可以引進移工，為了保障移工權益，工會在前年開始招收移工加入工會，但在移工會員入會後，立刻出現仲介與資方前來影響，工會在申請裁決制度後雙方達成和解，但是沒想到公司竟然又主張工會應該搬離會所，破壞了30年來提供工會會所的往例，明顯就是意圖讓會員無法反映事項給工會。

最後，如果移工的權利無法受到保障、特別是參與工會的權利沒有被保障，那就會被資方拿來作為威脅本勞的工具，最後讓移工、本勞都受害，呼籲政府盡速修法規定在引進移工引進程序中，必須經過工會同意才能實施，工會近日已經向勞動部申請不當勞動行為裁決調查，也要求勞動部盡速介入處理，否則工會將擴大抗爭規模。

桃園市產業總工會常務理事萬全能表示，在經濟發展需求，以及台灣本身少子化的狀況底下，台灣已經有越來越多的移工，但如果政府沒有保障工會組織的協商權利時，甚至在移工加入工會都要受到打壓，最後只會造成本勞和移工都受害，呼籲政府盡速拿出公權力懲處公司，改善已經落伍的種種勞動政策。

勞動部回應，關於萬洲公司與炎洲公司合併涉及勞工權益部分，公司進行合併屬於企業經營管理權，應及早向工會及受影響勞工說明相關進度與配套措施，而勞動契約是約定勞資雙方權利義務的重要依據，雙方應各自留存一份契約，保障彼此權益。

關於移工參與工會的權益部分，勞動部強調，移工同樣具有組織或加入工會的權益，雇主不得因移工加入工會、參與工會活動或擔任工會職務，就予以解僱、減薪、強制遣返或其他不利的對待，否則將依「工會法」裁處雇主10至50萬不等罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。