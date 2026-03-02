快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

聽新聞
0:00 / 0:00

無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。圖／聯合報系資料照片
勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，與2月13日公布實施家數計241家，實施人數3623人相比，本次家數增加6家，人數增加147人。據了解，上一期通報企業中有8家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱今指出，製造業下的金屬機電工業仍是本期實施減班休息的主要產業別，這次新增3家機械設備製造業者，人數增加172人。而本期受美國對等關稅影響業業者計193家，人數3036人，也較上一期略增9家和187人，訂單影響仍是主因。

由於本月初美國最高法院裁定美國總統川普的對等關稅措施違法，因此轉為無效，李怡萱說，由於仍出滿不確定性，勞動部仍會持續關注並掌握變化。

另日前中東出現軍事衝突，美國與以色列聯合對伊朗展開軍事行動，李怡萱表示，中東石油出口是否會因為戰事而影響我國產業，會持續關注。

以色列 無薪假 美國

延伸閱讀

萬洲工會陳情勞權 勞動部請地方政府依法查明

無薪假微幅增至3,770人 勞動部：伊朗情勢影響持續觀察中

單月記錄新高！勞動基金1月大賺3,947億元 勞退分紅2萬元

美伊戰事／海運價短線迎一波漲勢

相關新聞

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」，對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪也能達到100萬。

無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。