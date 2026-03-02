無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，與2月13日公布實施家數計241家，實施人數3623人相比，本次家數增加6家，人數增加147人。據了解，上一期通報企業中有8家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱今指出，製造業下的金屬機電工業仍是本期實施減班休息的主要產業別，這次新增3家機械設備製造業者，人數增加172人。而本期受美國對等關稅影響業業者計193家，人數3036人，也較上一期略增9家和187人，訂單影響仍是主因。

由於本月初美國最高法院裁定美國總統川普的對等關稅措施違法，因此轉為無效，李怡萱說，由於仍出滿不確定性，勞動部仍會持續關注並掌握變化。

另日前中東出現軍事衝突，美國與以色列聯合對伊朗展開軍事行動，李怡萱表示，中東石油出口是否會因為戰事而影響我國產業，會持續關注。