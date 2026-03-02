勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。

今年截至1月底，整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％。其中新制勞退基金規模為5兆2649億元，收益率5.03％；舊制勞退基金規模1兆722億元，收益率8.08％；勞保基金規模為1兆3959億元，收益率5.16％；就保基金規模為1829億元，收益率0.28％；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17％；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66％。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7403億元，收益率為5.11％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95％。

勞金局分析，回顧1月市場表現，盡管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與 AI 成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，雖然美國最高法院已裁定總統川普政府援引「國際緊急經濟權力法」對各國徵收對等關稅違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性，但受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，整體來看，1月市場雖有起伏，但走勢相對穩健。