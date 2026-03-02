快訊

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，繼去年10月後再創歷史單月新高。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，繼去年10月後再創歷史單月新高。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。

今年截至1月底，整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％。其中新制勞退基金規模為5兆2649億元，收益率5.03％；舊制勞退基金規模1兆722億元，收益率8.08％；勞保基金規模為1兆3959億元，收益率5.16％；就保基金規模為1829億元，收益率0.28％；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17％；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66％。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7403億元，收益率為5.11％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95％。

勞金局分析，回顧1月市場表現，盡管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與 AI 成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，雖然美國最高法院已裁定總統川普政府援引「國際緊急經濟權力法」對各國徵收對等關稅違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性，但受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，整體來看，1月市場雖有起伏，但走勢相對穩健。

勞動基金 美國 農業部

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」，對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪也能達到100萬。

無薪假略增147人 勞動部持續關注美伊戰事對我產業影響

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計247家，實施人數3770人，較上期統計略增6家，人數增加147人。勞動部表示，製造業仍是影響大宗。至於美伊軍事衝突是否帶來中東石油出口不確定性，以及對我國產業影響等，會持續掌握與觀察。

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

