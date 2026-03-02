聽新聞
0:00 / 0:00
勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬
勞動基金運用局今公布1月整體勞動基金運用情形，截至1月底止整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％，再創歷史單月新高。若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1292萬戶估算，平均每位勞工可分紅約2萬元。
今年截至1月底，整體勞動基金規模為7兆9771億元，收益數為3947億元，單月收益率為5.28％。其中新制勞退基金規模為5兆2649億元，收益率5.03％；舊制勞退基金規模1兆722億元，收益率8.08％；勞保基金規模為1兆3959億元，收益率5.16％；就保基金規模為1829億元，收益率0.28％；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17％；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66％。
另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7403億元，收益率為5.11％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95％。
勞金局分析，回顧1月市場表現，盡管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與 AI 成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。
台股方面，雖然美國最高法院已裁定總統川普政府援引「國際緊急經濟權力法」對各國徵收對等關稅違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性，但受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，整體來看，1月市場雖有起伏，但走勢相對穩健。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。