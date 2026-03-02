快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示文組畢業的科系，即使是頂尖學校，正職薪水都僅有3萬到4萬元，不如念私立理工。 示意圖／Ingimage
一名男網友表示文組畢業的科系，即使是頂尖學校，正職薪水都僅有3萬到4萬元，不如念私立理工。 示意圖／Ingimage

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」。對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪能達到100萬。

一名男網友在Dcard發文，表示即便讀的是台清交成政等頂尖大學，只要科系是例如中國文學系、歷史學系或外國語文學系的文組，畢業後就真的沒有一技之長，能從事的工作也很有限，不外乎就是保險、保全、房仲、餐廳服務生或辦公室職員等等。

原PO表示，以上這些職業的薪水大多只有3萬到4萬，租房就要花一大筆錢了，根本無法存錢，除非考上公職薪水會高一些，但難度很大。最後原PO感嘆文組的宿命就是薪水3萬多元，看到現在台積電在股市表現如此強勁，讓原PO悔恨說道：「當初隨便選一個私立理工，現在也不會那麼慘了。」

此文一出，不少網友分享文組也能拿高薪的職業，「科技公司也是需要文組生，像是法務、HR、財務等等，好好問問同儕跟學長姊的經驗」、「目前在海運業工作，年薪100多萬，薪水比不上科技業，不過我很滿足了」、「我也是文組學店商科，沒有什麼專長，在民營銀行當櫃員，第二年，年薪約90萬，平均下來一個月也有7萬多」、「我表哥歷史系，之前讀法律兩年太痛苦轉系，然後現在都在當政治名嘴偶爾上節目，現在月收入大約10-20萬」。

更有網友溫暖地給予原PO鼓勵，「不要讓你的科系侷限你未來的出路，更沒必要妄自菲薄」、「真沒這麼難，不要把文憑當作工具，你的能力才是工具」、「選擇比努力重要，而且對於很多人來說，理科也不是想讀就讀得來的」、「擇你所愛，愛你所擇」。

文組低薪的問題時常掀起討論，有位台大文組畢業的女網友擁有多益900分、日文檢定N2合格證書，透露自己在傳統產業當採購，年薪大約65萬元，當時不少網友建議她走法商或產品經理的工作，年薪有機會破百萬。

大學生 職場 年薪 薪水 文組

延伸閱讀

久坐辦公室「屁股越來越大」？過來人曝改善對策：很有感

離職大禮包！他巧妙1招教訓不守法前公司 網讚聰明：好壞好愛

開工就收升官offer！外派年薪高達300萬 網見地點勸退：沒那個命花

會做事不一定會考試！他曝50歲資深同事「苦拚10年高考」終上岸

相關新聞

頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」，對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪也能達到100萬。

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

有助工作表現 學者促帶薪運動假

竹科工程師長期處於高壓、高專注度與高工時環境，精神科醫師認為，運動可協調大腦運作，有助工作表現。學者建議，企業若在乎績效...

「爆肝」到「爆汗」 竹科大廠砸錢推廣運動

竹科園區有「台灣矽谷」之稱，生產線廿四小時運作，燈火徹夜通明，高薪工程師與時間、壓力賽跑，為扭轉「拿命換錢」的血汗職場宿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。