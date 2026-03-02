頂大文組不如私校理工？他嘆月薪3萬是「宿命」 網曝年薪百萬出路

文組科系的薪水真的比不上理工科系嗎？一名男網友發文，稱文組畢業的科系，即使是頂尖學校，未來工作選擇也很有限，正職薪水更僅有3萬到4萬，感嘆這就是「文組科系畢業的宿命」。對此，過來人分享文組也能拿高薪的工作，諸如海運業、銀行櫃員、科技業法務等，年薪能達到100萬。

一名男網友在Dcard發文，表示即便讀的是台清交成政等頂尖大學，只要科系是例如中國文學系、歷史學系或外國語文學系的文組，畢業後就真的沒有一技之長，能從事的工作也很有限，不外乎就是保險、保全、房仲、餐廳服務生或辦公室職員等等。

原PO表示，以上這些職業的薪水大多只有3萬到4萬，租房就要花一大筆錢了，根本無法存錢，除非考上公職薪水會高一些，但難度很大。最後原PO感嘆文組的宿命就是薪水3萬多元，看到現在台積電在股市表現如此強勁，讓原PO悔恨說道：「當初隨便選一個私立理工，現在也不會那麼慘了。」

此文一出，不少網友分享文組也能拿高薪的職業，「科技公司也是需要文組生，像是法務、HR、財務等等，好好問問同儕跟學長姊的經驗」、「目前在海運業工作，年薪100多萬，薪水比不上科技業，不過我很滿足了」、「我也是文組學店商科，沒有什麼專長，在民營銀行當櫃員，第二年，年薪約90萬，平均下來一個月也有7萬多」、「我表哥歷史系，之前讀法律兩年太痛苦轉系，然後現在都在當政治名嘴偶爾上節目，現在月收入大約10-20萬」。

更有網友溫暖地給予原PO鼓勵，「不要讓你的科系侷限你未來的出路，更沒必要妄自菲薄」、「真沒這麼難，不要把文憑當作工具，你的能力才是工具」、「選擇比努力重要，而且對於很多人來說，理科也不是想讀就讀得來的」、「擇你所愛，愛你所擇」。

文組低薪的問題時常掀起討論，有位台大文組畢業的女網友擁有多益900分、日文檢定N2合格證書，透露自己在傳統產業當採購，年薪大約65萬元，當時不少網友建議她走法商或產品經理的工作，年薪有機會破百萬。