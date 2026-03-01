春季求職列車啟動 北市企業3至6日攜手20企業釋出537職缺

開春轉職潮來襲！臺北市就業服務處瞄準年後求職高峰，3月3日至3月6日於內湖、西門、艋舺、南港東明青銀及景美等就服站密集舉辦現場徵才活動，整合20家優質企業，橫跨環境工程、餐飲旅宿、批發零售、公共自行車租賃、運動場業及居家長照等民生核心產業，一口氣釋出537個工作機會，為求職朋友打造開春最強轉職舞台。

知名免稅零售龍頭「昇恆昌」本週豪氣釋出25個職缺，薪資亮眼，總務人員高薪48K、內場領班／廚師高薪61.5K、顧客服務員（售後服務／0800專線）高薪51K，除優渥薪資外，還提供免費營養工作餐、交通車接送或交通津貼、員工宿舍或租屋津貼，以及專業與語文證照津貼等多元福利。不論你是身經百戰的TOP SALES，還是準備踏入時尚零售的新星，這裡都是實現高收入與專業成長的舞台。時尚精品代理商「藍鐘」亦同步徵求銷售人員，主打「底薪＋高額業績獎金」制度，歡迎開朗積極、表達能力佳、學習力強且具服務熱忱的你加入。想用實力挑戰高薪、用業績證明價值，現在就是最佳時機！

餐飲與飯店產業同步開缺，「寒舍餐飲管理顧問」招募餐廳主任、餐廳領班、工程部技術員與修繕人員及廚務人員；「東棧商旅」除房務、櫃檯人員外，也釋出業務專員與總部會計專員職缺，薪資具競爭力，讓不同專長與背景的求職者，都能找到發揮所長的舞台。

不想整天坐辦公室？喜歡陽光與綠地的朋友有福了！「東湖高爾夫用品」釋出場務人員、兼職撿球人員、外場人員與園藝人員等職缺，在綠意環繞的球場環境中工作，讓上班像在戶外活動。「微笑單車」（YouBike）也於內湖與艋舺站辦理徵才，招募調度與維護人員，夜班與大夜班月薪最高可達49.6K（獎金另計），並提供全職與計時多元選擇。喜歡城市節奏、享受戶外行動力的你，這份工作不只是一份職涯，更是參與城市運轉的重要角色。

公共工程金質獎常勝軍的「煒盛環科」，徵求操作人員10名，國小以上學歷，三班制、工作地點在迪化污水處理廠，還有水質檢驗員1名，專科以上，固定班。

隨著社會邁入超高齡化，長期照顧服務需求持續攀升。本週包含安德利、普眾、博森、優活、采鋐照顧伴隨及苷心等6家居家長照機構，釋出照服員、居家服務員與居服督導等職缺。投入長照，不僅穩定就業，更能在陪伴與照護中創造深遠的社會價值。

本週徵才廠商有香港商藍鐘商業、微笑單車(YouBike)、昇恆昌、華資粧業(資生堂)、和德昌(麥當勞民生一店)、新東陽、寒舍餐飲、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、煒盛環科、安心食品、東棧、全家便利商店、漢記(朱記餡餅粥)、東湖高爾夫用品，還有6家居家長照機構，安德利、普眾、博森、優活、采鋐照顧伴隨、苷心，共計20家廠商。