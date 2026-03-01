快訊

春季求職列車啟動 北市企業3至6日攜手20企業釋出537職缺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

開春轉職潮來襲！臺北市就業服務處瞄準年後求職高峰，3月3日至3月6日於內湖、西門、艋舺、南港東明青銀及景美等就服站密集舉辦現場徵才活動，整合20家優質企業，橫跨環境工程、餐飲旅宿、批發零售、公共自行車租賃、運動場業及居家長照等民生核心產業，一口氣釋出537個工作機會，為求職朋友打造開春最強轉職舞台。

知名免稅零售龍頭「昇恆昌」本週豪氣釋出25個職缺，薪資亮眼，總務人員高薪48K、內場領班／廚師高薪61.5K、顧客服務員（售後服務／0800專線）高薪51K，除優渥薪資外，還提供免費營養工作餐、交通車接送或交通津貼、員工宿舍或租屋津貼，以及專業與語文證照津貼等多元福利。不論你是身經百戰的TOP SALES，還是準備踏入時尚零售的新星，這裡都是實現高收入與專業成長的舞台。時尚精品代理商「藍鐘」亦同步徵求銷售人員，主打「底薪＋高額業績獎金」制度，歡迎開朗積極、表達能力佳、學習力強且具服務熱忱的你加入。想用實力挑戰高薪、用業績證明價值，現在就是最佳時機！

餐飲與飯店產業同步開缺，「寒舍餐飲管理顧問」招募餐廳主任、餐廳領班、工程部技術員與修繕人員及廚務人員；「東棧商旅」除房務、櫃檯人員外，也釋出業務專員與總部會計專員職缺，薪資具競爭力，讓不同專長與背景的求職者，都能找到發揮所長的舞台。

不想整天坐辦公室？喜歡陽光與綠地的朋友有福了！「東湖高爾夫用品」釋出場務人員、兼職撿球人員、外場人員與園藝人員等職缺，在綠意環繞的球場環境中工作，讓上班像在戶外活動。「微笑單車」（YouBike）也於內湖與艋舺站辦理徵才，招募調度與維護人員，夜班與大夜班月薪最高可達49.6K（獎金另計），並提供全職與計時多元選擇。喜歡城市節奏、享受戶外行動力的你，這份工作不只是一份職涯，更是參與城市運轉的重要角色。

公共工程金質獎常勝軍的「煒盛環科」，徵求操作人員10名，國小以上學歷，三班制、工作地點在迪化污水處理廠，還有水質檢驗員1名，專科以上，固定班。

隨著社會邁入超高齡化，長期照顧服務需求持續攀升。本週包含安德利、普眾、博森、優活、采鋐照顧伴隨及苷心等6家居家長照機構，釋出照服員、居家服務員與居服督導等職缺。投入長照，不僅穩定就業，更能在陪伴與照護中創造深遠的社會價值。

本週徵才廠商有香港商藍鐘商業、微笑單車(YouBike)、昇恆昌、華資粧業(資生堂)、和德昌(麥當勞民生一店)、新東陽、寒舍餐飲、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、煒盛環科、安心食品、東棧、全家便利商店、漢記(朱記餡餅粥)、東湖高爾夫用品，還有6家居家長照機構，安德利、普眾、博森、優活、采鋐照顧伴隨、苷心，共計20家廠商。

昇恆昌

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

有助工作表現 學者促帶薪運動假

竹科工程師長期處於高壓、高專注度與高工時環境，精神科醫師認為，運動可協調大腦運作，有助工作表現。學者建議，企業若在乎績效...

「爆肝」到「爆汗」 竹科大廠砸錢推廣運動

竹科園區有「台灣矽谷」之稱，生產線廿四小時運作，燈火徹夜通明，高薪工程師與時間、壓力賽跑，為扭轉「拿命換錢」的血汗職場宿...

耐操抗壓、忠誠度高 竹科興起運動員轉職工程師

科技領域向來以理工人居多，但近年新竹、高雄出現了一批「運動員工程師」，脫下球衣走出競技賽場，換上無塵衣成為科技產線穩定人力，甚至進修轉職再創第二人生。科技大廠主管說，運動員體能好、抗壓性高，跨界展現硬實力。

