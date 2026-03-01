國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

隨著 AI 技術進入代理人（AI Agent）新紀元，金融業同樣面對前所未有的數位變革。國泰金控啟動2026年全球徵才計畫，預計招募逾7,600名跨域人才。身為集團旗下的資產管理核心，國泰投信2026年展現強大的擴張野心，針對「儲備幹部」、「數位科技」、「業務菁英」及「營運企劃」四大領域釋出超過40個關鍵職缺，邀請具備數據思維與國際視野的專業人士加入，在 AI 浪潮中打造台灣資產管理版圖的大未來。

國泰投信近年積極推動數位轉型，因應未來業務擴展，將導入國際級資產管理系統，加速與全球市場接軌。2026徵才行列中以「數位科技」人才需求最為強勁，預計招募 10-15 位具備數位專案管理、程式開發、數據分析及雲端架構背景的菁英，精進數位金融與科技創新。

在人才培育方面，國泰投信今年更首度攜手國泰人壽，共同推出「CIM 投資金融家（Cathay Investment Manager）」儲備幹部計畫。鎖定具有潛力的財投人才，規劃為期一年，跨足兩大金融體系的深度歷練。獲選的菁英將在國泰人壽與投信的財務投資及資產管理部門進行前、中、後台輪調，深入鑽研股票、外匯與債券知識。能有效協助優秀青年快速瞭解企業投資的整體流程，為台灣培養具備策略高度的「金融策略家」。

除了核心的投資與科技人才，國泰投信同步招募7-10 位「業務菁英」、以及15-20 位「營運企劃」人才。業務職能將聚焦於通路輔銷與業務企劃，深耕投資型商品市場；營運職能則涵蓋會計、風控、法遵、稽核與人資等多元面向，特別歡迎具備數位與流程自動化工具經驗的人才加入。

國泰投信深知，卓越的企業來自於幸福的員工。秉持國泰金控人才共融理念，公司提供多元化福利制度，包括定期健檢、健康補助及涵蓋家人的團體保險；定期舉辦家庭日、登山健行等活動，鼓勵同仁兼顧工作與生活；對接Hahow、HyRead等豐富線上資源，並提供外語及公餘進修補助，支持員工自主學習。此外，針對不同職涯階段，國泰投信更規劃「明日之星」領導職能工作坊、Buddy制度，Ai Lab，以及「CIP 實習計畫」等，確保從實習生到資深同仁都能獲得完善的培訓與發展空間。

國泰投信2026徵才計畫已正式開跑，職務細節請至「國泰人才招募網」或「104 國泰投信專區」詳閱。誠摯歡迎應屆畢業生或具備相關經驗的跨域好手投遞履歷，與國泰一起「BETTER TOGETHER 共創更好」，3月7日國立臺灣大學及3月15日國立成功大學都有校園徵才活動，可以現場了解職缺細節。