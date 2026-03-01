新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

勞工局長陳瑞嘉表示，許多公司在第一季啟動年度新計畫、展店或部門擴編，為填補足因年終後離職的人力缺口，農曆年後求才需求明顯升溫，許多企業紛紛開出誘人薪資條件，積極從轉職潮中招攬優秀人才。

其中又以旅宿餐飲業及科技製造業最為積極，本次就業博覽會中，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成7；其次為科技製造業，職缺占比3成。另外鼎泰豐、點點心、頎邦科技等企業更是祭出破百職缺搶人。

陳瑞嘉說，薪資待遇部分宗陽工程徵求工程專案經理月薪65K，鼎泰豐提供月薪62K招募料理廚師，辛耘企業開出月薪61K延攬設備工程師，海霸王、城市商旅、台灣順豐速運也提供主廚、飯店高階主管、業務經理職缺月薪60K起。

勞工局指出，活動現場設置「婦女暨中高齡就業獎勵專區」、「履歷健診」及「AR／VR科技求職專區」等多項服務，透過專人諮詢與科技輔助，協助求職民眾強化自身優勢，提升媒合與錄取機會。

另邀集銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位共同設攤宣導，依求職者需求，提供客製化且即時的就業支持與服務，詳情可上「新北市人力網」。