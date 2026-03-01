快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」。圖／新北市勞工局提供

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

勞工局長陳瑞嘉表示，許多公司在第一季啟動年度新計畫、展店或部門擴編，為填補足因年終後離職的人力缺口，農曆年後求才需求明顯升溫，許多企業紛紛開出誘人薪資條件，積極從轉職潮中招攬優秀人才。

其中又以旅宿餐飲業及科技製造業最為積極，本次就業博覽會中，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成7；其次為科技製造業，職缺占比3成。另外鼎泰豐、點點心、頎邦科技等企業更是祭出破百職缺搶人。

陳瑞嘉說，薪資待遇部分宗陽工程徵求工程專案經理月薪65K，鼎泰豐提供月薪62K招募料理廚師，辛耘企業開出月薪61K延攬設備工程師，海霸王、城市商旅、台灣順豐速運也提供主廚、飯店高階主管、業務經理職缺月薪60K起。

勞工局指出，活動現場設置「婦女暨中高齡就業獎勵專區」、「履歷健診」及「AR／VR科技求職專區」等多項服務，透過專人諮詢與科技輔助，協助求職民眾強化自身優勢，提升媒合與錄取機會。

另邀集銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位共同設攤宣導，依求職者需求，提供客製化且即時的就業支持與服務，詳情可上「新北市人力網」。

薪資 海霸王 勞工局

延伸閱讀

矽品精密開春徵才2000人 彰縣6場就博會接力登場

「馬」上行動 轉職熱度年增10.8% 換工作最愛業務職

年後轉職…AI技能成求職標配 急跳槽…小心風險

農曆年後求職熱度升溫逾1成 「這類職缺」最受青睞

相關新聞

耐操抗壓 竹科興起運動員轉職工程師

科技領域向來以理工人居多，但近年新竹、高雄出現了一批「運動員工程師」，脫下球衣走出競技賽場，換上無塵衣成為科技產線穩定人...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

年後不少人考慮轉職，新北市勞工局將在3月3日日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請華新麗華、辛耘企業、麗源光電、vacanza accessory-假期飾品、大倉久和大飯店、鼎泰豐、海霸王餐廳、臺灣順豐速運、皆豪集團（永青營造）、宗陽工程等54家廠商共同參與，提供超過1500個工作機會，薪資最高上看65K。

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

有助工作表現 學者促帶薪運動假

竹科工程師長期處於高壓、高專注度與高工時環境，精神科醫師認為，運動可協調大腦運作，有助工作表現。學者建議，企業若在乎績效...

「爆肝」到「爆汗」 竹科大廠砸錢推廣運動

竹科園區有「台灣矽谷」之稱，生產線廿四小時運作，燈火徹夜通明，高薪工程師與時間、壓力賽跑，為扭轉「拿命換錢」的血汗職場宿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。