聽新聞
0:00 / 0:00

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹科運動員工程師的幕後推手黃柏智，熱愛排球的他在新竹寶山打造私人排球場，推薦運動員跨入科技產業，更籌組球隊進軍企業聯賽。記者黃羿馨／攝影
竹科運動員工程師的幕後推手黃柏智，熱愛排球的他在新竹寶山打造私人排球場，推薦運動員跨入科技產業，更籌組球隊進軍企業聯賽。記者黃羿馨／攝影

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好運動，後來吸引台積電、聯發科、新思等大廠員工社團進駐，帶動運動風氣，新竹寶山也成為擁有六座私人球館的「排球聚落」。

黃柏智國小時看到排球賽凌空殺球的英姿，開始對排球著迷；他成績優異，在家人催化下一路讀到電機博士，最終進入台積電工作。

他與清大的同學在台積電草創排球社，為精進球技，下班後踏遍桃竹地區的球團，找人切磋球技，實力突飛猛進。沒想到新冠疫情爆發，打球的校園場地封鎖，黃柏智見球友無球可打，在妻子支持下，自己找地建球館，從場館布局、硬體設施到燈光配置，他親自找廠商、盯進度，二○二二年新竹首座私人球館「可利排球小棧」落成啟用。

這座球館吸引台積電、聯發科、新思等科技大廠的社團進駐，也成為園區管理局指定排球賽場，更掀起排球熱，短短幾年，園區盃排球賽從十餘隊暴增至四十多隊，甚至帶動球館投資熱，寶山鄉已成為擁有六座私人球館的「排球聚落」。

黃柏智在球館發現不少優秀的運動員，畢業後失去競技舞台，職涯發展陷入困境，他發揮「伯樂」慧眼，將他們帶進竹科產業，更籌組「可利工程師」球隊進軍企業聯賽。

黃柏智表示，這群體保生有韌性、有紀律，也是竹科需要的人才；經營球隊與球館已經不單是商業投資，也是翻轉人生的社會實驗。

體育 竹科 排球

延伸閱讀

挪威主權基金去年大賺沒說的真相：台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

代工陸AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了

台積電去年獲得各國補助款逾760億元

晶圓一哥財報揭密／台積2025年最大客戶換人做 輝達躍最大客戶

相關新聞

耐操抗壓 竹科興起運動員轉職工程師

科技領域向來以理工人居多，但近年新竹、高雄出現了一批「運動員工程師」，脫下球衣走出競技賽場，換上無塵衣成為科技產線穩定人...

運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好...

運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半...

有助工作表現 學者促帶薪運動假

竹科工程師長期處於高壓、高專注度與高工時環境，精神科醫師認為，運動可協調大腦運作，有助工作表現。學者建議，企業若在乎績效...

「爆肝」到「爆汗」 竹科大廠砸錢推廣運動

竹科園區有「台灣矽谷」之稱，生產線廿四小時運作，燈火徹夜通明，高薪工程師與時間、壓力賽跑，為扭轉「拿命換錢」的血汗職場宿...

父病危急拔管！工讀生請假遭拒 老闆嗆「為何不早說」掀眾怒

一名網友近日在Dcard發文指出，接獲醫院通知父親病危、將拔管返家時，卻遭任職工讀生的飲料店老闆要求當天上班必須自行找人代班，甚至在無法找到代班人選後，被強硬要求照常上班，事件曝光後引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。