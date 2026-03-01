聽新聞
「爆肝」到「爆汗」 竹科大廠砸錢推廣運動

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

竹科園區有「台灣矽谷」之稱，生產線廿四小時運作，燈火徹夜通明，高薪工程師與時間、壓力賽跑，為扭轉「拿命換錢」的血汗職場宿命，竹科大廠推動「健康轉型」，台積電有兩座大型運動館、十六面球場與游泳池。聯發科設健康生活館，有媲美職籃等級籃球場，還有專業教練，透過運動讓工程師平衡身心。

不少工程師說，高壓、高工時的職場環境，下班後要維持運動不容易，廠區附設運動中心，下班後直接在公司「肌力釋放」，不僅方便，更省去交通與猶豫的時間，科技大廠砸錢打造專業場館，也成為各企業間的福利競賽。有工程師眷屬說，看到另一半放下精密儀器，到球場揮汗紓壓，心裡也比較放心。

臉書粉專「加入台積 共創奇蹟」曾發文，台積電全台共有十九座廠區健身房，員工工作之餘能就近運動，廠區內還有兩座大型運動館，包括撞球區、桌球區、與多功能教室，還有配備專業教練的健身中心；還規畫十六面球場，涵蓋羽球、籃球、壁球、網球及排球，甚至設有室內游泳池，配備廿五公尺標準水道。

此外，台積電每年定期舉辦「台積電運動會」，這是台積人的年度盛事，創辦人張忠謀曾多次強調，運動對員工戰鬥力的重要性。

聯發科打造的健康生活館，占地八百多坪，其中的籃球場被不少人私下譽為「聖殿」，球場空間挑高達二層樓，搭配高品質木地板，整體水準媲美職業聯賽等級；館內還有氧教室、韻律教室、親子教室等，提供數十個社團彈性運用，曾獲二○二二年運動企業認證。

聯華電子的聯園活動中心是竹科知名員工福利設施，有室內籃球場、羽球場、桌球室、撞球室，另有水療設施，甚至有室內慢跑道，即使下雨天，工程師也能跑步運動。

友達光電在全台廠區設有七座「活力館」，設施齊全且管理專業，包含室內籃球場、健身房、韻律教室，並聘請專業教練駐點指導；友達每年會舉辦大型運動季與家庭日，將運動與團隊建設結合，也成為員工期待的年度盛事。

