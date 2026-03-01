耐操抗壓 竹科興起運動員轉職工程師

科技領域向來以理工人居多，但近年新竹、高雄出現了一批「運動員工程師」，脫下球衣走出競技賽場，換上無塵衣成為科技產線穩定人力，甚至進修轉職再創第二人生。科技大廠主管說，運動員體能好、抗壓性高，跨界展現硬實力。

竹科大廠資深主管黃柏智熱愛排球，在竹科打造私人球館「可利排球小棧」，結識大專院校甲組運動績優生（體保生）。他發現選手退役後，對未來職涯很迷惘，他憑藉電機專業與園區人脈，陸續引薦優秀體保生轉型為工程師。

前中華男排助教 兼顧體育、職涯

曾任中華男排助理教練的林姓工程師去年成為竹科「運動員工程師」，他坦言職業體壇很現實，只要戰績不好就會被替換，未來不知何去何從。去年六月原本要到新加坡俱樂部擔任排球教練，因緣際會在黃柏智引薦下在科技廠擔任量測助理工程師，下班後就到球場當教練，「白天竹科，晚上球場」的斜槓模式，讓他兼顧體育與職涯人生。

黃柏智引入科技領域的運動員約十多人，在竹科不同公司上班，除了工作、薪水穩定，更有人在跨行後在職進修，甚至考取陽明交大工業工程與管理碩士班，為職涯蓄積能量。

大廠主管讚：企業忠誠度很高

黃柏智分析，科技業看似光鮮，但產線壓力大、ＳＯＰ枯燥，很多新人都不適應，流動性也不低，但這群運動員抗壓性高，不怕吃苦與訓練，跨域投入科技業格外穩定，企業忠誠度也很高。

培訓選手進半導體 高大擬放寬

運動部前身、教育部體育署二○二三年與高雄大學合作，輔導績優運動選手投入半導體人才培訓，據統計，三年來協助六十八人轉型，近十名選手目前穩定任職於日月光，擔任設備工程師、儲備幹部與技術員等，也有人到台積電。

棒球員出身的李培榕三年前加入該計畫，他說，培訓課程密集，機電整合、工程數學難度高，但他是一般生，比純運動員更能適應，實際進入廠區工作時，一開始抓不到方向，反覆熟悉工作流程直到「全部都通了」，現已是主力技術員。

日月光人資處經理簡振安說，運動員多非理工科系，學習製程技術與操作機台需要更多時間，有體育背景的員工表現穩定、態度積極，公司也設計了專屬的晉升機制。

高雄大學研發長吳松茂表示，培訓計畫門檻高，須大學畢業、曾參加國內六大賽事或大專聯賽，近年很多選手有轉職需求，考慮放寬條件，讓退役選手減少就業焦慮。