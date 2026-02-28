快訊

父病危急拔管！工讀生請假遭拒 老闆嗆「為何不早說」掀眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飲料店工讀生因為父親病危無法請假，上網PO文求助。示意圖/AI生成

一名網友近日在Dcard發文指出，接獲醫院通知父親病危、將拔管返家時，卻遭任職工讀生的飲料店老闆要求當天上班必須自行找人代班，甚至在無法找到代班人選後，被強硬要求照常上班，事件曝光後引發網友熱議。

原PO表示，當天上午8時許接到醫院通知，父親因先前簽署放棄急救同意書，情況危急將拔管送回家。由於自己原定上午10時上班，第一時間即傳訊向店長請假。未料店長隨即來電，要求她自行尋找同事代班。她陸續聯繫未排班同事，卻都因故無法支援。

原PO指出，因事態緊急，母親也致電店內向老闆說明情況，卻遭對方質疑「為什麼不能提早請假」、「為什麼總是臨時請假」。原PO母親回應，病危狀況難以預測，不料老闆隨即掛斷電話。之後老闆再致電原PO，強調若找不到人代班就必須自行到班，並重複質問為何未能提前告知，溝通過程中也直接掛斷電話，讓她感到無助，發文詢問「遇到這樣的問題該怎麼處理」。

貼文曝光後，引發大批網友留言聲援。不少人直言「直接不要去了，工作可以再找」、「為了一份工讀工作錯過陪伴家人的時間，才會後悔一輩子」，也有人批評業者人力安排不當，認為突發狀況應由雇主承擔管理責任，而非要求員工自行解決。另有網友建議原PO保存通聯與對話紀錄，必要時可向勞工局申訴，以維護自身權益。

依據勞動部說明，《性別平等工作法》規定，受僱者於家庭成員預防接種、發生重大疾病或其他重大事故，須親自照顧時，得申請家庭照顧假。家庭照顧假日數併入事假計算，全年以7日為限；而依《勞工請假規則》，勞工一年內事假合計不得超過14日，事假期間不給薪。勞動部也指出，雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤，進而影響其全勤獎金或考績評量，這也是家庭照顧假與一般事假在保障上的重要差異。

工讀生 Dcard

相關新聞

會做事不一定會考試！他曝50歲資深同事「苦拚10年高考」終上岸

公職工作穩定、薪資優渥，成為不少人職涯規劃的熱門選項。不過，一名網友分享，自己有位年近50歲的資深同事，明明工作表現相當認真，卻苦拚國考近10年才終於上榜，讓他不禁好奇，公家機關是否常見這類情況？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

久坐辦公室「屁股越來越大」？過來人曝改善對策：很有感

許多上班族因長時間久坐，體態逐漸改變。一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上，發現臀部明顯變大，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

錢沒給到位、心受委屈了！時下流行「安靜離職」員工心累往往有這些徵兆

當員工每天趕最後一刻踏進辦公室、對分內之外的事情抱持「多一事，不如少一事」心態，這並非單純懶散，更可能是「安靜離職」。企業主若不細緻拆解問題所在，只是盲目提供福利，未必能收獲效果。鉑澈行銷顧問策略長劉奕酉指出，缺乏幹勁往往不是員工的錯，而是主管與組織問題的綜合呈現，拔除讓員工心累的細節，才能真正找回企業生命力。

兩性同酬退步 圖解薪資落差多嚴重 女追上男要多做幾天

勞動部26日公布2026年同酬日為2月28日，性別平均時薪差距16.1%，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比2025年同酬日再延後一天。

兩性薪資差距變大 民團促立法

台灣性別薪資差距不進反退，民間團體認為薪資不透明是主因之一，但政府長年未端出有效對策。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，根據...

