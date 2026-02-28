父病危急拔管！工讀生請假遭拒 老闆嗆「為何不早說」掀眾怒

一名網友近日在Dcard發文指出，接獲醫院通知父親病危、將拔管返家時，卻遭任職工讀生的飲料店老闆要求當天上班必須自行找人代班，甚至在無法找到代班人選後，被強硬要求照常上班，事件曝光後引發網友熱議。

原PO表示，當天上午8時許接到醫院通知，父親因先前簽署放棄急救同意書，情況危急將拔管送回家。由於自己原定上午10時上班，第一時間即傳訊向店長請假。未料店長隨即來電，要求她自行尋找同事代班。她陸續聯繫未排班同事，卻都因故無法支援。

原PO指出，因事態緊急，母親也致電店內向老闆說明情況，卻遭對方質疑「為什麼不能提早請假」、「為什麼總是臨時請假」。原PO母親回應，病危狀況難以預測，不料老闆隨即掛斷電話。之後老闆再致電原PO，強調若找不到人代班就必須自行到班，並重複質問為何未能提前告知，溝通過程中也直接掛斷電話，讓她感到無助，發文詢問「遇到這樣的問題該怎麼處理」。

貼文曝光後，引發大批網友留言聲援。不少人直言「直接不要去了，工作可以再找」、「為了一份工讀工作錯過陪伴家人的時間，才會後悔一輩子」，也有人批評業者人力安排不當，認為突發狀況應由雇主承擔管理責任，而非要求員工自行解決。另有網友建議原PO保存通聯與對話紀錄，必要時可向勞工局申訴，以維護自身權益。

依據勞動部說明，《性別平等工作法》規定，受僱者於家庭成員預防接種、發生重大疾病或其他重大事故，須親自照顧時，得申請家庭照顧假。家庭照顧假日數併入事假計算，全年以7日為限；而依《勞工請假規則》，勞工一年內事假合計不得超過14日，事假期間不給薪。勞動部也指出，雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤，進而影響其全勤獎金或考績評量，這也是家庭照顧假與一般事假在保障上的重要差異。