會做事不一定會考試！他曝50歲資深同事「苦拚10年高考」終上岸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己有位年近50歲的資深同事，明明工作表現相當認真，卻苦拚國考近10年才終於上榜，讓他不禁好奇，公家機關是否常見這類情況？示意圖／Ingimage
公職工作穩定、薪資優渥，成為不少人職涯規劃的熱門選項。不過，一名網友分享，自己有位年近50歲的資深同事，明明工作表現相當認真，卻苦拚國考近10年才終於上榜，讓他不禁好奇，公家機關是否常見這類情況？引發不少網友熱議。

這名網友在Dcard以「公家機關有這種人嗎？」為題，指出這名同事原本是做事踏實的資深約聘人員，將近10年來持續報考高普考同一類科，卻屢次落榜，直到去年才終於考上，因對方在職場上的能力與態度有目共睹，但在考場上卻屢屢失利，讓他好奇發問「有沒有遇過工作崗位上明明很認真，但考公務員卻一直考不上的人？」。

貼文一出後，不少網友都表示「會做事不等於會考試」、「都認真做事了，下班怎麼還有心力能準備考試，專注力是有限的」、「工作越認真的人，越少時間讀自己的書」、「這種約僱人員還真不少，遇過好幾位職代都這樣，認真負責、遇事不推諉，但考試真的不行」、「考什麼試都一樣，除了有實力還要有運氣，從考10年都不設停損點的角度來看，即使考上了也不值得鼓勵」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我不是讀書的料，但當約僱人員當到眾所皆知，人人搶著要把我挖過去當職代，考了7年才上岸…」、「坦白說⋯我就是那個考試每次都能通過，但都卡關體能測驗」、「有認識普考15年才考上高考，都可以升官考了」、「我同事之前是約聘=>約僱=>現在變行政助理，已經30幾年了，他要退休了，還沒考上」。

公職雖然被視為穩定工作的選項之一，但實際情況未必如想像中輕鬆。本站曾報導，一名女網友分享，近期剛考上六都公務員，到職不久就被分派大量業務，一口氣接下5個計畫，讓她直呼根本踩到「屎缺」。讓不少同樣從事公職的網友感嘆「老人都不知道在幹嘛，事情一直往新人頭上堆」、「我也是天天加班，東西用不完還帶回家繼續弄，假日也沒辦法好好休息」。

同事 公務員 高普考 加班

相關新聞

公職工作穩定、薪資優渥，成為不少人職涯規劃的熱門選項。不過，一名網友分享，自己有位年近50歲的資深同事，明明工作表現相當認真，卻苦拚國考近10年才終於上榜，讓他不禁好奇，公家機關是否常見這類情況？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

久坐辦公室「屁股越來越大」？過來人曝改善對策：很有感

許多上班族因長時間久坐，體態逐漸改變。一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上，發現臀部明顯變大，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

錢沒給到位、心受委屈了！時下流行「安靜離職」員工心累往往有這些徵兆

當員工每天趕最後一刻踏進辦公室、對分內之外的事情抱持「多一事，不如少一事」心態，這並非單純懶散，更可能是「安靜離職」。企業主若不細緻拆解問題所在，只是盲目提供福利，未必能收獲效果。鉑澈行銷顧問策略長劉奕酉指出，缺乏幹勁往往不是員工的錯，而是主管與組織問題的綜合呈現，拔除讓員工心累的細節，才能真正找回企業生命力。

兩性同酬退步 圖解薪資落差多嚴重 女追上男要多做幾天

勞動部26日公布2026年同酬日為2月28日，性別平均時薪差距16.1%，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比2025年同酬日再延後一天。

兩性薪資差距變大 民團促立法

台灣性別薪資差距不進反退，民間團體認為薪資不透明是主因之一，但政府長年未端出有效對策。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，根據...

薪資差距…與男同酬 女要多做59天 科技業更慘

勞動部昨公布今年同酬日為二月廿八日，性別平均時薪差距百分之十六點一，台灣女性必須比男性多工作五十九天，才能獲得等同的年總...

