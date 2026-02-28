快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上，發現臀部明顯變大，讓她相當困擾。示意圖，本報資料照片
一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上,發現臀部明顯變大,讓她相當困擾。示意圖,本報資料照片

許多上班族因長時間久坐，體態逐漸改變。一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上，發現臀部明顯變大，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「久坐養出的大屁股到底怎麼解？」為題，指出近期跟男友抱怨了一下，對方看了一眼也點頭認同，但隨即察覺她神情不對，趕緊安撫，表示大一點沒什麼不好，甚至笑稱摸起來很有彈性。

這名女網友進一步說明，雖然知道男友不嫌棄，但她真的不想屁股一直變大，笑稱辦公室的椅子是被施了「屁股增大魔法」嗎？感覺屁股成長速度跟坐火箭一樣，好奇問是否有改善方法？

貼文一出後，不少網友分享實用建議，紛紛表示「上班坐沒差，但下班不能繼續坐，不一定要運動，可以站著就好」、「至少一個小時站起來一次！喝個水上個廁所，不然可能之後會腰痛、肩膀痛喔」、「動起來，如果不是想要很明顯訓練痕跡的，提前一站下車走回家就蠻有感覺的了」、「去下載皮克敏，自從載了後我每天步行從500步以內變成至少7000步」、「喝水喝到一直去尿尿！然後下班多練臀肌」。

事實上，長期久坐恐因姿勢不良導致腰椎壓迫，出現腰痠背痛甚至脊椎傷害風險。本站曾報導，根據2025年9月發表於「運動與鍛鍊心理學期刊」的研究指出，每天只要少坐、多動，就能在隔天明顯感受到情緒與精神狀態提升。而國健署也指出，每天連續久坐超過6小時，會提高多種慢性病風險，若超過8小時，死亡率會明顯上升。

久坐 運動 慢性病 上班族

久坐辦公室「屁股越來越大」？過來人曝改善對策：很有感

許多上班族因長時間久坐，體態逐漸改變。一名女網友分享，自從進入辦公室工作後，每天都長時間坐在椅子上，發現臀部明顯變大，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

