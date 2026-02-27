聽新聞
0:00 / 0:00

薪資差距…與男同酬 女要多做59天 科技業更慘

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部公布115年同酬日為2月28日，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後1天。記者林伯東／攝影
勞動部公布115年同酬日為2月28日，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後1天。記者林伯東／攝影

勞動部昨公布今年同酬日為二月廿八日，性別平均時薪差距百分之十六點一，台灣女性必須比男性多工作五十九天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後一天。其中，堪稱「台灣之光」的科技產業，男女性別薪資差距高達百分之四十二點七，且差距擴大，等於科技業女性必須多工作一五六天，才能追平科技業男性薪水。

婦女新知基金會批評，同酬日繼續延後，凸顯國家目前缺乏整體政策方針。勞動部不應再年年指明「哪些國家的性別薪資差距比台灣更大」，而是應該向成效明顯的國家取經，透過具備強制力的立法、國家政策，才是國際公認最有效的處理機制。

我國同酬日依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年性別平均時薪差距，計算當年一月一日起女性需增加的工作日數。依主總二○二五年初步統計，我國女性平均時薪三四○元，是男性四○五元的百分之八十三點九，性別薪資差距百分之十六點一。也就是說，女性必須多工作五十九天，才能達到跟男性一樣的全年薪資。

勞動部解釋，造成性別薪資差距主因有三，包括生育女性短暫離開職場，導致年資中斷或不易重返工作；就業市場中的就業選擇水平隔離，影響不同行業間的性別薪資差距；職業垂直隔離也讓性別薪資差距擴大。

勞動部表示，去年我國性別薪資差距，對比二○二四年、二○一九年分別上升○點三及○點五個百分點，主要是受少數性別薪資差距較大如電子零組件製造業影響大。

勞動部說，去年電子零組件製造業的男性時薪七二七元，女性四一七元，性別薪資差距百分之四十二點七，較二○二四年及二○一九年，分別上升一點三及四點七個百分點，可能與不同性別分布於電子零組件不同職類有關，比如高薪研發、工程職位以男性居多。

與其他國家比較，勞動部說，因歐盟薪資資料僅計算經常性薪資、加班費，我國則以全年總薪資，若比照歐盟算法，我國二○二三年的性別薪資差距是百分之十二點五，與荷蘭相當，高於法國、瑞典、西班牙，但低於南韓的百分之廿四點四、日本百分之廿五點九，在卅個國家中排名第十六名，位於中段班。

勞動部表示，今年起推動彈性育嬰留職停薪新制，盼有效促進男性育兒，「事業單位同工同酬檢核表」引導事業單位檢視內部薪資、考核制度。推動上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，促進企業落實同工同酬。

薪資 科技業

延伸閱讀

228連假三日 勞動部提醒雇主依法給假

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

歐盟拒承諾烏2027年加入 美警告烏不得攻擊俄境美企

樂見北市加入推友善職場 政院喊話在野：日育嬰留獎勵金 預算還沒過

相關新聞

薪資差距…與男同酬 女要多做59天 科技業更慘

勞動部昨公布今年同酬日為二月廿八日，性別平均時薪差距百分之十六點一，台灣女性必須比男性多工作五十九天，才能獲得等同的年總...

兩性薪資差距變大 民團促立法

台灣性別薪資差距不進反退，民間團體認為薪資不透明是主因之一，但政府長年未端出有效對策。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，根據...

性別薪資差距連年惡化！民團批別再比爛 籲薪資透明化、跨部會合作

勞動部今公告115年的同酬日為2月28日，性別薪資差距擴大至16.1%，等於女性必須比男性多工作59天，才能追上全年薪資...

月薪45K竟被餐飲業朋友笑…她入科技業陷自我懷疑 網苦勸要比「這一項」

科技業因薪資高、升遷快、福利佳，常讓應屆畢業生或轉職者擠破頭想進入。不過，近期有一名網友在Dcard發文抒發心情，透露自己雖然進入科技業工作，但月薪45K竟被...

兩性同酬日再延後 民團籲推薪資透明制度縮減差距

今年兩性同酬日為2月28日，也就是女性要達到與男性相同全年薪資，須多工作59天；民團表示，性別薪資差距年年擴大，應推動薪...

阿聯酋啟動全球招募計畫 這2天舉辦飛航維修技術人員說明會

阿聯酋今宣布啟動全球人才招募計畫，今年度預計召募逾1萬7300名專業人才，涵蓋350種職務，而3月10日、11日將於台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。