性別薪資差距連年惡化！民團批別再比爛 籲薪資透明化、跨部會合作

勞動部今公告115年的同酬日為2月28日，性別薪資差距擴大至16.1%，等於女性必須比男性多工作59天，才能追上全年薪資。對比113年修正後的2月25日、114年的2月27日，更分別多了3天和1天。對此，婦女新知基金會批評，年年擴大的性別薪資差距，凸顯了國家目前缺乏整體政策方針，呼籲政府啟動跨部會合作，從建立數據庫、立法面向，提出完整的國家政策。

婦女新知表示，勞動部宣稱已推出「事業單位同工同酬檢核表」自主檢視，但缺乏強制力的宣導工具，實務上是「有跟沒有一樣」的無效政策；今年起與金管會共同推動的上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，也僅限縮在實收資本額100億元以上的上市公司須揭露「非主管職全時員工」的性別薪資中位數及平均數，忽略台灣大多數的中小企業和勞工，政策也未要求提出具體改善做法。

婦女新知呼籲，勞動部不應再年年指明「哪些國家的性別薪資差距比台灣更大」，應該向性別薪資差距縮減成效明顯的國家積極取經，透過具備強制力的立法和國家政策出發才是國際公認最有效的處理機制。

婦女新知以2021年性別薪資差距只有10.1%的冰島為例，冰島透過立法實施「強制性同酬認證制度」，規範25人以上的企業皆須取得認證，從制度結構下手處理同工不同酬的問題。此外，歐洲議會與歐盟理事會已於2023年要求會員國，要在2026年6月7日前完成薪資透明的國內法化。

勞陣也主張，要真正縮小性別薪資落差，必須推動薪資透明制度。根據國際經驗，薪資透明制度除能解決部分低薪問題，對於消弭性別薪資差距也有一定成果。歐盟相關薪資透明指引、美國立法規範除要求求職時揭露薪資，雇主也應讓員工了解相同職務與不同職等的薪資結構，當員工發現落差時，雇主就必須提出合理說明，否則即可能構成歧視。

婦女新知表示，造成性別薪資差距的原因錯綜複雜，除勞動部應積極推動薪資透明化、確保女性不會因生育照顧減少工時、失去全職工作而損失薪資，經濟部與金管會也應從企業治理下手，教育部、國科會則應處理專業學習養成的性別隔離現象等。同酬日的繼續延後，凸顯了國家目前缺乏整體政策方針的事實。縮減性別薪資差距需要全面性對策，勢必需要行政院針對性別薪資差距一再擴大的現象，明確表態、出手整合各部會政策、修法或立法。