月薪45K竟被餐飲業朋友笑…她入科技業陷自我懷疑 網苦勸要比「這一項」

科技業因薪資高、升遷快、福利佳，常讓應屆畢業生或轉職者擠破頭想進入。不過，近期有一名網友在Dcard發文抒發心情，透露自己雖然進入科技業工作，但月薪45K竟被從事「餐飲業」的朋友笑，雖然對方是開玩笑，她仍覺得受挫，引起大量網友關注與安慰。

原PO表示她今年26歲，本月新入職一家知名科技公司擔任PM，月薪45K，因為跨產業且沒有相關經驗，薪資談判空間有限。她提到，一位在餐飲業工作、月薪48K的朋友得知她的薪水後，竟說：「你在科技業做牛做馬，看人臉色、加班、壓力大，卻領得還比我少」，對方甚至直言，自己不過是私校畢業，「根本不用多努力就能贏」，讓她坦言當下心情低落，甚至開始懷疑自己的努力是否值得。

貼文曝光後，網友紛紛留言安慰與提供不同角度的建議，認為行業薪資「天花板」才是比較的重點。有網友指出，「可是人家已經做很久了，薪水最高頂多就那樣，你還有很多晉升的機會」，也有人提醒「要看事業的未來藍圖，不是短視現在」。還有網友指出，餐飲業的發展相對有限，除非自己出來做老闆，否則成長幅度不大，科技業雖然壓力大，但長遠來看天花板高得多，「等過個兩三年經驗累積後，薪水自然就會開始跳了」。部分網友甚至直言，若因這點小事被取笑，就算是朋友也是「最佳損友」，也不必太在意，「對得住自己就好，不需與他人做攀比」。

事實上，科技業仍是許多人的夢想職場，但入行後才發現壓力與加班可能讓部分人動搖。根據本站報導，不少工程師也曾感嘆，「科技業有時像圍城，外面的人想進來，裡面的人卻覺得空虛」，這也顯示，薪資與升遷潛力固然重要，但工作內容、壓力管理以及個人生活平衡，才是長期職涯滿意度的關鍵。對於剛踏入科技業的新人而言，適度調整心態、累積經驗，或許比眼前的薪水更值得關注。