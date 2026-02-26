公股銀徵才起跑 釋首年百萬年薪、新進人員獎勵金

快訊

中央社／ 台北26日

畢業季將至，多家公股銀行近期陸續宣布啟動徵才活動，第一銀宣布將舉辦13場大型徵才活動，儲備幹部首年年薪即突破新台幣百萬元；合庫銀釋出400個名額，延攬儲備菁英（GA）及一般金融人員等；彰銀釋出11類職缺，首度推出「新進人員獎勵金」制度，盼吸引更多新血加入。

第一銀表示，將於全台各大專院校巡迴舉辦13場大型徵才活動，其中儲備幹部（MA）首年年薪即突破百萬元，透過完善培訓資源及多元業務輪調，協助人才快速累積跨領域經驗與金融專業。此次招募需求遍及全台，報名期間自2月25日起至3月31日止，預計於4月中下旬辦理筆試。

合庫銀宣布啟動115年度第2波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自3月2日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

合庫銀本次招募涵蓋GA、一般金融人員、徵授信／外匯、理財／助理理財、法務／法遵、信用卡授權、建築工程，以及金融科技、資訊／資安人員等20類別。其中，儲備菁英與一般金融人員不限科系，以吸引多元背景人才加入；儲備菁英、一般金融人員及部分資訊類組亦開放應屆畢業生先行報考，期望吸引更多首次踏入職場的新鮮人。

合庫銀指出，在薪資待遇方面，合庫近5年已3度調薪，去年加計晉級調薪後整體加薪調幅約5.65%，113年度年終獎金（含員工酬勞）平均近7個月。

彰銀宣布自3月2日起展開全台校園巡迴說明會，並將陸續參與台灣大學、台北大學及成功大學徵才博覽會等3場徵才活動；本次徵才計畫釋出11類職缺，包括儲備核心業務七職等辦事員（MA）、一般行員、法務人員、程式設計師等高達11類職務，橫跨金融專業、數位科技與營運管理等領域，報名期間自3月11日起至3月24日止。

彰銀補充，為強化員工福利，今年新增「新進人員獎勵金」，凡年度入行未滿3個月於正式取得試用通過的新進員工，提供5000元；入行滿3個月於正式取得試用通過者，則依在職月數比例計算，進一步提升職場吸引力。根據證交所資料，彰銀非主管職務員工薪資中位數達139萬元，高於業界平均。

