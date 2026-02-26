快訊

228連假三日 勞動部提醒雇主依法給假

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
二二八事件79周年，適逢三天連假，勞動部提醒雇主應依法給假，出勤應給加班費。記者魯永明／攝影
勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。

勞動部指出，2026年2月28日（星期六）和平紀念日為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在和平紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給。

至於和平紀念日如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。

勞動部進一步說明，今年「和平紀念日」在星期六，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，因和平紀念日適逢休息日，應予補假，可於2月27日(星期五)補假一日以形成3天連假。

假設月薪為新臺幣(下同)36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、2月27日（星期五）：

性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元

二、2月28日（星期六）：

性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

三、3月1日（星期日）：

性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部表示，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。

至於勞資雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日之休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。

