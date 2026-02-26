阿聯酋啟動全球招募計畫 這2天舉辦飛航維修技術人員說明會

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
阿聯酋航空將於3月10日及11日在台北舉辦飛航維修技術人員招募說明會。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋今宣布啟動全球人才招募計畫，今年度預計召募逾1萬7300名專業人才，涵蓋350種職務，而3月10日、11日將於台北舉辦招募說明會，延攬飛航維修技術人員，申請者須完成商用飛機維修見習或具同等資格，並擁有5年以上相關工作經驗，獲聘者將派駐至杜拜

阿聯酋航空表示，說明會開放具相關經驗及有志投入航空維修領域的專業人才報名參加，阿聯酋航空招募團隊將於現場說明職務內容、薪資福利制度及杜拜生活環境，與會者也能深入地了解實際工作型態、專業成長與職涯發展機會，有意參加者須事先完成線上報名程序。

阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq表示，阿聯酋航空的機隊技術人員，能在杜拜開啟精彩的專業職涯，於多元文化團隊中工作，並參與全球最大寬體客機機隊的維護與營運。

Nasser Bahlooq說，阿聯酋航空已投資9.5億美元，於杜拜世界中心興建全新超現代化工程設施，加入阿聯酋航空的專業人才，將有機會在此工作及學習，持續鑽研飛機工程與推動創新發展。該設施將是全球商用航空領域規模最大、最先進的工程基地之一，提供全方位完整的專業飛機工程服務。

針對飛航維修技術人員申請資格，阿聯酋表示，飛機技術人員將在持證飛航工程師的指導下，執行阿聯酋航空自有及第三方飛機的維修與養護作業。申請者須完成商用飛機維修見習或具同等資格，並擁有五年以上的相關工作經驗。

阿聯酋航空位於杜拜世界中心（Dubai World Central）的基地設施，已於2024年啟動第一期工程，預計於2027年完工。該設施佔地超過100萬平方公尺，專為支援阿聯酋航空機隊符合2040年之營運需求而打造，將成為中東地區商用航空工程服務的重要指標，並具備為其他航空公司提供維修支援之潛力。

阿聯酋航空工程團隊將在此處進行例行檢查、客製化塗裝、輕度及重度維修、引擎維修與測試、客艙改裝與機型轉換等全方位專業飛航工程服務。

阿聯酋表示，公司將提供員工極具吸引力的免稅薪資，享有年度盈利獎金資格、完善的醫療險與壽險保障、子女教育津貼以及優惠貨運服務，並可申請使用阿聯酋航空白金卡，於全球及杜拜當地數千家品牌、商店、俱樂部、診所及休閒娛樂設施使用專屬折扣，員工與親友同享票價優惠。

阿聯酋航空飛航維修技術人員將前往杜拜開啟國際職涯。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋 杜拜 飛機

