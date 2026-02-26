阿聯酋航空宣布 來台招募飛航維修技術人員

阿聯酋航空宣布來台招募飛航維修技術人員，3月10日及11日於台北舉辦說明會。

全球最大阿聯酋航空，正式啟動全球人才招募計畫，並將於3月10日及11日在台北舉辦招募說明會，延攬優秀具潛力的飛航維修技術人員。獲聘者將派駐至阿聯酋航空充滿活力及朝氣的樞紐杜拜，於國際舞台上展開嶄新職涯。

台北說明會為阿聯酋航空集團年度全球人才招募計畫的一環。阿聯酋航空預計於本財政年度招募超過17,300名專業人才，涵蓋350種職務，體現持續擴展技術營運規模、強化機隊維修能量，提升全球維修標準的長期承諾。

說明會開放具相關經驗及有志投入航空維修領域的專業人才報名參加。

阿聯酋航空招募團隊將於現場說明職務內容、薪資福利制度及杜拜生活環境，與會者亦能深入地了解實際工作型態、專業成長與職涯發展機會。有意參加者須事先完成線上報名程序。

阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq表示：「阿聯酋航空的機隊技術人員，能在杜拜開啟精彩的專業職涯，於多元文化團隊中工作，並參與全球最大寬體客機機隊的維護與營運。阿聯酋航空已投資9.5億美元，於杜拜世界中心興建全新超現代化工程設施，加入阿聯酋航空的專業人才，將有機會在此工作及學習，持續鑽研飛機工程與推動創新發展。該設施將是全球商用航空領域規模最大、最先進的工程基地之一，提供全方位完整的專業飛機工程服務。於此同時，我們亦致力打造一支具備前瞻能力的專業團隊，給予阿聯酋航空全球營運最卓越與精準的支援。」

阿聯酋航空的飛機技術人員將在持證飛航工程師的指導下，執行阿聯酋航空自有及第三方飛機的維修與養護作業。申請者須完成商用飛機維修見習或具同等資格，並擁有五年以上的相關工作經驗。

阿聯酋航空工程部（Emirates Engineering）為全球技術最先進的航空維修機構之一。經阿聯酋民航局民航總局（GCAA） CAR V認證，阿聯酋航空工程部除了負責阿聯酋航空旗下的空中巴士與波音機隊，亦透過第三方維修合約，為超過 30 家航空公司提供維修服務。

打造未來的飛航工程基地

阿聯酋航空位於杜拜世界中心（Dubai World Central）的基地設施已於2024年啟動第一期工程，預計於2027年完工。該設施占地超過100萬平方公尺，專為支援阿聯酋航空機隊符合2040年之營運需求而打造，將成為中東地區商用航空工程服務的重要指標，並具備為其他航空公司提供維修支援之潛力。阿聯酋航空工程團隊將在此處進行例行檢查、客製化塗裝、輕度及重度維修、引擎維修與測試、客艙改裝與機型轉換等全方位專業飛航工程服務。

阿聯酋航空提供員工極具吸引力的免稅薪資，享有年度盈利獎金資格、完善的醫療險與壽險保障、子女教育津貼以及優惠貨運服務，並可申請使用阿聯酋航空白金卡，於全球及杜拜當地數千家品牌、商店、俱樂部、診所及休閒娛樂設施使用專屬折扣。員工與親友同享極佳的票價優惠。

加入阿聯酋航空的專業人才，將與來自200個國家的居民於充滿活力的杜拜共同生活。杜拜以卓越的飯店及餐飲體驗、多元的美食文化以及豐富的休閒娛樂聞名，被譽為全球最安全的城市之一。

只需動一動手指便能擁有加入阿聯酋航空的機會，如欲瞭解更多資訊及線上申請報名，請至阿聯酋航空招募專頁。

1985年阿聯酋航空草創之初，僅有兩架飛機；而今，阿聯酋航空營運由空中巴士A380、A350與波音777組成的全球最大寬體機隊，提供旅客最舒適、新穎及有效率的飛行體驗。

阿聯酋航空透過不斷擴張地全球航點、領先業界的機上娛樂系統、充滿當地風情的機上美饌及頂級卓越的服務持續激發全球旅客對旅行期待。