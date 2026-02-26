同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
115年同酬日較去年退步1天，女性多工作59天薪資才追上男性。示意圖。本報資料照片
彌平性別薪資差距，台灣不進反退。勞動部今公布115年同酬日為2月28日，性別平均時薪差距16.1%，台灣女性必須比男性多工作59天，才能獲得等同的年總薪資，比去年同酬日再延後1天。其中，堪稱「台灣之光」的科技產業，男女性別薪資差距高達42.7%。

我國同酬日依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年性別平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加的工作日數。依主總114年初步統計，我國女性平均時薪340元，是男性405元的83.9%，性別薪資差距16.1%。也就是說，女性必須多工作59天，才能達到跟男性相同的全年薪資。從今年1月1日起算59天，「同酬日」為2月28日，比去年多1天。

就統計數據觀察，勞動部指出，114年我國性別薪資差距較113年及108年分別上升0.3及0.5個百分點，主要是受少數性別薪資差距較大如電子零組件製造業影響大。

勞動部進一步指出，114年電子零組件製造業的男性時薪727元，女性417元，性別薪資差距42.7%，較113年及108年分別上升1.3及4.7個百分點，明顯擴增，可能與不同性別分布於電子零組件不同職類有關，比如高薪研發、工程職位以男性居多。

若去除電子零組件製造業的其他工業及服務業，114年性別薪資差距為11.3%，較113年下降0.3個百分點，較108年下降1.5個百分點。另一性別薪資差距較大的是醫療保健業，114年性別薪資差距43.1%，較113年及108年分別下降1.2及1.6個百分點。

勞動部解釋，我國就業市場基本上已趨向男女同工同酬，造成性別薪資差距主因有三，包括生育女性短暫離開職場，導致年資中斷或不易重返工作、就業市場中的就業選擇水平隔離及職業垂直隔離。

勞動部表示，今年起推動「彈性育嬰留職停薪新制」，盼能有效促進男性參與育兒，也推出「事業單位同工同酬檢核表」，引導事業單位自主檢視內部薪資、考核制度。此外，勞動部已與金融監督管理委員會建立跨部會合作機制，推動上市櫃公司揭露員工性別薪資資訊，促進企業落實同工同酬。

