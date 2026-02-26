台日打工度假放寬 簽證增為2次並自2026年2月上路

針對我國與日本已以換函方式完成「關於實施台日打工度假簽證措施」之修訂一案，行政院長卓榮泰26日於行政院會裁示，由本院復准備查，並函請總統府秘書長查照轉陳。雙方為提高台日民眾申請打工度假簽證，修訂2009年換函部分內容，將簽證申請人生涯獲發次數限制，由1次增加為2次，並自2026年2月1日實施。

卓榮泰指出，外交部為擴大我國青年與國際接軌，並促進國際青年交流，持續積極推動與友好民主國家，例如：日本、英國、法國、德國、紐西蘭、澳大利亞及加拿大等洽簽度假打工協議。自2004年推動迄今，每年皆吸引逾萬名青年申請，透過跨國文化體驗，學習風險評估管理及培養負責任的生活態度與獨立生活技能，提升我國青年國際觀及國際競爭力。

卓榮泰表示，我國與日本前於2009年4月3日完成「關於實施臺日打工度假簽證措施」換函並正式實施，迄今成效良好。雙方為提高臺日民眾申請打工度假簽證，以深化雙方青年及人文交流，修訂2009年換函部分內容，將簽證申請人生涯獲發次數限制，由1次增加為2次，並自2026年2月1日實施。

此外，卓榮泰補充說明，為使年輕世代擁有更多探索世界、成就自我的機會，行政院已於2024年11月核定「青年百億海外圓夢基金計畫」。2025年（第1年）已成功協助1,463名青年出國圓夢，2026年將增列「圓夢助力方案」341個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭青年出國拓展國際視野、學習專業知識，完成自己夢想。

卓榮泰請外交部持續拓展我國青年國際參與空間，並強化落實各項台日合作事項，深化台日雙邊關係。