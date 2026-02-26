快訊

勞動部「職務再設計」 補助企業每人每年最高10萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部「職務再設計」，補助企業每人每年最高10萬元。勞動部勞動力發展署／提供
因應國際情勢影響，勞動部2025年推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、崗位訓練及職務再設計三大資源，協助失業勞工重返職場。其中，「職務再設計」透過改善工作環境與工作方法，減輕勞工負擔並提升產能，每人每年補助最高可達新台幣10萬元，呼籲企業把握機會踴躍申請。

職務再設計服務透過專家實地評估，針對工作設備、就業輔具及工作方法進行改善，不僅能有效排除勞工工作障礙，更能實質解決產業用人的痛點。

勞動力發展署所屬各分署深入工作現場，提供具體解決方案，例如北基宜花金馬分署協助印刷廠導入「全電動拖板車」與「升降台車」，解決跨廠房搬運重物的負擔；桃竹苗分署為科技業精密維修人員提供「附燈5倍放大鏡」與「專業頭燈」，克服微小零件辨識與照明不足的限制。

此外，中彰投分署協助製造廠運用「手推平台車」，有效優化包裝動線並降低手部負擔；雲嘉南分署與高屏澎東分署則分別透過導入「電子式卡尺」與「油壓升降台車」，協助中高齡品保及門市人員克服視力退化影響與彎腰搬運的體力限制。

從改善重物搬運、精細作業到輔助視力，各分署量身打造的解決方案，成功讓勞工留任、企業產能不中斷。

「勞工就業通計畫」是具有高度彈性的政府資源，凡勞工失業連續達30日以上，且最近一次勞（就）保投保單位屬受國際情勢影響之製造業（如金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等27項行業），經公立就業服務機構推介受僱，雇主即可申請「僱用獎助」或「工作崗位訓練」。

至於「職務再設計」服務，無須經公立就服機構推介，雇主在僱用符合資格之勞工後即可提出申請，也可彈性搭配前兩項補助。另提醒申請本計畫的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並在請領補助期間，維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息。

勞動部呼籲企業面臨人力需求時，多加運用「勞工就業通計畫」整合資源。

除了職務再設計外，若勞工技能充足，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月；若技能不足，則可採「先僱後訓」，由雇主安排職場導師提供訓練，勞動部補助「工作崗位訓練費」，每人每月1萬2,000元，最長3個月。

