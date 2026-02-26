年後轉職潮來了？同事「1舉動」成離職信號 過來人秒懂：太明顯了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人在農曆過後都有轉職的打算。示意圖。圖／聯合報系資料照片
農曆年後往往迎來一波轉職潮，近期有網友在社群平台Threads發文提問：「平時不太請假的人，突然有一陣子頻繁請假，是不是代表他快離職了？」短短幾句話引發熱烈討論，吸引近30萬人次瀏覽。不少上班族坦言，這樣的「職場觀察學」其實相當常見，也讓不少人會心一笑直呼「懂了」。

貼文曝光後，許多網友留言表示認同，認為「機率很高」、「尤其是常請半天或事後補請的，大家其實心照不宣」。有人直言「8成是請假去面試了」，也有人分享自身經驗，「等拿到offer就會預告離職，接著把特休排一排，用到最後一天再辦離職手續。」還有人笑說，「我當初也是這樣，連加班都不太配合了。」甚至有網友觀察，若辦公桌突然變得異常乾淨整齊，也可能是準備離開的跡象之一。

不過，也有部分網友持不同看法，認為頻繁請假未必與離職有關。「可能是家人生病需要照顧」、「或是家裡發生事情」、「也可能只是想通了，不再那麼拚命」。也有追星人表示可能是有演唱會了。還有網友補充，平時沉默寡言的人，若突然變得特別活躍、話變多，也可能是心理已有新打算的徵兆，但這些都只能算是觀察，難以一概而論。

依《勞動基準法》規定，勞工自願離職時，需依年資長短提前預告雇主。若工作未滿3個月，可隨時提出離職；滿3個月未滿1年者，應提前10天預告；滿1年以上未滿3年者，需提前20天；滿3年以上則須提前30天告知。以上為法定最低標準，公司規定不得比此更嚴格。若已達須預告期間卻未依規定辦理，可能影響薪資或衍生爭議；另外，在預告期間內可請特休，但預告天數不會因此縮短。

