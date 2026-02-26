住太遠易離職？人資曝「淡水人」難錄取 網全搖頭：搞錯主因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友與人資朋友聊天時才知道，如果住在淡水，可能會影響公司錄用意願。圖為淡海輕軌。 圖／淡水區公所提供
一名網友與人資朋友聊天時才知道，如果住在淡水，可能會影響公司錄用意願。圖為淡海輕軌。 圖／淡水區公所提供

居住地也會影響公司錄取員工的意願嗎？一名網友發文，稱與人資朋友聊天時才知道，如果住在淡水，公司都會考慮很久是否要發offer，因為怕通勤太遠員工很快就會離職。對此，該網友認為有沒有錢才是決定是否離職的關鍵，引起網友們熱議。

一名居住在淡水的網友在Threads發文，表示他和一位從事人資的朋友聊天，朋友透露，求職者若住在淡水，公司都會考慮許久是否要發offer，原因在於通勤時間太長，怕員工待不久就會跑掉。

原PO則不以為然，表示他之所以住那麼遠就是因為沒錢，就算通勤時間長，只要公司肯發offer給他，且工作內容不要太奇怪，他當然不會隨便離職。

此文一出，不少網友也同意原PO看法，認為沒錢才是主因，「工作還撐得下去的理由真的很簡單，就是沒有錢了」、「住遠得要命王國的國民們根本都超習慣長距離通勤，不然淡水哪裡有工作，為了錢我甚至曾在汐止工作」、「淡水內湖通勤五年，為了很香的薪水就是會撐下去」。

也有網友提到其他離職的原因，「資方要不要檢討是福利不好或裡面人不好相處，勞方才會離職」、「如果工作常常加班很晚回家，通勤實在難以忍受很快就跑了」。更有網友精闢總結：「資方討厭淡水居民，勞方討厭內湖公司」。

通勤時間長短是否會增加上班族的壓力？日本公司曾進行調查，結果顯示，通勤時間超過1小時的人，有16.7%認為通勤沒有壓力、33.8％的人則認為通勤帶來極大壓力；而通勤時間不到30分鐘的人只有4.2%認為通勤帶來壓力，差距甚大。

