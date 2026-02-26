勞保年金 去年平均月領1萬9312元

去年勞工保險老年年金統計出爐。截至去年十二月底，總共二○一點五萬名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領年齡六十一點五一歲，平均給付金額一萬九三一二元。其中，有一○七點九萬人平均月領的老年年金低於兩萬元，占比百分之五十三點五五。

據勞保局最新資料，去年請領勞保老年年金勞工總共二○一萬五三一○人，其中，男性平均六十一點六九歲、女性六十一點三五歲。整體平均投保年資為卅點○八年，男性平均卅點五六年、女性則為廿九點六七年；平均投保薪資為三萬八一一九元，其中男性三萬九七三九元、女性三萬六七五二元。

給付方面，去年老年年金平均給付金額一萬九三一二元。其中男性平均給付二萬六三二元、女性一萬八二一二元。相較於前一年老年年金平均給付一萬九三四四元，去年平均給付比前年減少卅二元。

進一步細分給付金額級距，有十九萬九五四四人，每月只領到一萬元以下的勞保老年年金，八十七萬九六八二人月領一萬到兩萬元之間，七十八萬五七二八人月領兩萬元到三萬，十四萬二○○八人月領三萬至四萬元，月領超過四萬元老年年金者，則有八三四八人。