面試履歷總被「身家調查」 他崩潰：有在尊重個資？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，台灣的求職履歷表格沒有尊重個資，要求填寫的內容過於詳盡。 示意圖／ingimage
工作面試前，許多公司會要求求職者填寫制式履歷表，不過日前有位網友抱怨，職缺的履歷表要求太多，需填寫包含父母的年紀與工作，讓他質疑「這些東西跟職務有什麼相關？」他認為資方沒有尊重個資，對求職者也沒有任何尊重。對此，有許多網友認同表示「我也不知道為什麼要寫家人資訊」。

一名網友在Threads發文抱怨，台灣的履歷表格式讓他感到不舒服，因為應徵的新人都已經有一定歲數，履歷表卻還要填寫「爸媽的年紀、工作」，讓他質疑這些跟求職有什麼關聯？原PO無奈表示「填寫最高學歷很合理，但學歷那一欄要從小學開始寫，我讀什麼小學跟工作有什麼關係？」文末他認為，履歷表的格式沒有在尊重求職者的個資，觀念又較為落後。

文章曝光後，引來許多網友的迴響，有網友表示「還要填寫身分證字號、地址，還沒錄取個資就裸奔了」、「我也不知道為什麼要填寫家人資訊」、「自從個資法上路後，一堆舊式履歷表早該全部改版了，偏偏一堆企業當作沒這回事」、「我都不寫，還有那種員工資料，根本是身家調查的一種」。

還有網友分享經驗「如果不寫家屬，面試者還會問我們說為什麼沒寫」、「我甚至被要求做智力測驗」、「還有要我寫哪一年畢業的」、「我面試只會填寫姓名、生日、手機號碼、最高學歷跟工作經歷，其他的一律不填，硬要我填寫的公司我就閃人，這種不尊重員工隱私的不是什麼好公司」。

履歷表 面試

