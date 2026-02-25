快訊

連9年入不敷出！2025年勞保收支逆差擴大至707億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保局今公布最新統計數據，2025年勞保普通事故保費收入與給付短絀707.26億元，勞保自2017年起入不敷出，已經連續9年收支逆差，且逆差持續擴大。不過，憑藉勞保基金去年投資收益1598億、政府撥補1300億元，勞保基金整體收支仍維持順差，基金水位破兆。記者季相儒／攝影
勞保局今公布最新統計數據，2025年勞保普通事故保費收入與給付短絀707.26億元，勞保自2017年起入不敷出，已經連續9年收支逆差，且逆差持續擴大。不過，憑藉勞保基金去年投資收益1598億、政府撥補1300億元，勞保基金整體收支仍維持順差，基金水位破兆。

受高齡化人口結構影響，近年請領老年給付者持續攀升，勞保財務因而失衡。勞保自2017年起首度收支逆差，該年短絀275.38億，其後每年依序短差252.94億、228.13億、486.93億元、288.09億元、386.11億元、445億元，2024年逆差擴大至665億元。

據勞保局資料，2025年收支落差持續加大，去年應計保險費5242.33億元，實計保險給付5949.59億元，入不敷出達707.26億，不僅已經是連續第9年逆差，更創歷年新高。

儘管勞保的保險費與給付逆差707.26億元，但勞保基金去年投資表現優異，全年收益數達1598億元，加上政府撥補1300億元，基金整體收支仍為順差。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，隨著越來越多人請領年金，財務逆差擴大在勞保精算報告預期，且精算報告原本預估逆差817億元，實際逆差為707億元，並未超過推估範圍。再加上政府去年撥補1300億，基金投資也賺入近1600億元，勞保基金水位已達1兆.3035億，整體基金規模仍是緩步上升。

陳美女強調，政府將持續以撥補方式增加基金水位，這幾年投資收益也不錯，希望能讓基金流量穩定。對於是否啟動勞保年改？陳美女說，勞動部會持續聽取各界意見，但勞保給付金額絕不會減少。

