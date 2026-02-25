僱用安定措施延至7月 桃竹苗分署推「雙軌補助」勞工最高月領1.6萬

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
減班休息勞工於減班期間依實際參訓時數請領訓練津貼，每月最高可領取16,300元。圖／桃竹苗分署提供
面對全球經貿波動，勞動部宣布「僱用安定措施」延至今年7月底，納入紡織、機械等9大行業，補助減班勞工7成薪資差額。桃竹苗分署結合「再充電計畫」，勞工依實際參訓時數請領訓練津貼，每月最高可領取16300元，透過「雙軌補助」機制，讓減班休息期成為企業與勞工轉型升級的關鍵動能。

勞動部公告，適用食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業等9行業延續辦理「僱用安定措施」至今年7月31日。實施減班休息的勞工可申領減班休息前後薪資差額70%的補貼，亦可同時參加「減班休息勞工再充電計畫」，合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。

桃竹苗分署為擴大照顧範圍亦鼓勵未適用「僱用安定措施」的減班休息勞工，仍可透過分署或受僱企業辦理的訓練課程參與「減班休息勞工再充電計畫」，依實際參訓時數請領訓練津貼，每月最高可領取16300元；如事業單位自行辦理訓練者，最高可補助訓練費用新台幣350萬元，協助勞工穩定就業並持續提升專業能力。

桃園市某塑膠製品大廠日前受國際情勢波動影響，因應營運調整通報實施減班措施。分署掌握情形後，隨即啟動進場服務關懷機制，協助企業規畫以AI智慧節能製程、3D列印機應用與實務操作及低碳創新設計為核心的訓練課程，共開辦4班、114人次，將營運調整期間轉化為員工職能升級的重要契機。

其中，一名在該廠服務逾10年的作業員表示，面臨產線間歇性調整，曾一度對家庭生計及自身長期僅侷限於機台操作的技能感到不安與焦慮，在參加公司辦理的相關課程後，從起初的陌生迷惘，逐步建立信心，學會結合AI與3D科技的運用，由傳統手動操作轉為新科技的應變能力，在僱用安定措施及勞工再充電計畫資源支持下，有效緩解減班期間的經濟壓力，也能無後顧之憂地投入學習。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應產業環境快速變動與景氣循環調整，分署已啟動「即時關懷機制」，整合相關政策資源，主動提供企業營運支援，並鼓勵企業把握調整期間強化員工培訓與職能升級，將人力投資轉化為企業升級的新動能；同時也呼籲勞工善用學習資源，持續精進專業技能、培養跨域能力。

桃竹苗分署「減班休息勞工再充電計畫」補助企業訓練費用最高新台幣350萬元。圖／桃竹苗分署提供
