補助4千至2.6萬元 竹市失業勞工子女就學補助申請開跑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
勞動部114學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」開跑，新竹市勞青處長吳達偉表示，補助涵蓋高中職及大專校院，金額4000元至2.6萬元不等。圖／新竹市政府提供
勞動部114學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」開跑，新竹市勞青處長吳達偉表示，補助涵蓋高中職及大專校院，金額4000元至2萬6000元不等。針對獨力負擔家計或有2名以上子女就讀大專者加給2成。

新竹市長高虹安指出，教育是翻轉未來的關鍵，政府開辦補助的初衷，是為了在勞工朋友面對工作轉換的艱難時刻，及時提供經濟支持與溫暖，確保每位學子不因家庭職涯變動而影響受教權。市府積極配合推廣中央補助資源，提醒符合資格的市民朋友務必於3月22日截止日前提出申請。

高虹安補充，響應勞動部自114學年度起取消「排富條款」，鼓勵市民多加利用線上申請，僅需使用「自然人憑證」或輸入「身分證號及健保卡號」即可辦理，透過 My Data 平台串接戶籍資料，實現免奔波、零排隊的簡政便民服務，讓政府的溫暖資源能更公平地惠及有需要的家庭。

勞青處長吳達偉說明，此次補助範圍涵蓋公私立高中職及大專校院，補助金額依類別為4000元至2萬6000元不等。針對獨力負擔家計或有2名以上子女就讀大專校院的失業勞工，補助金額更將加給2成，以兩名子女就讀私大為例，合計最高可獲得6萬2400元的補助。

吳達偉提醒，申請人須為非自願離職失業勞工，並請注意不重複請領原則，若子女已領取教育部定額減免私立大專學雜費或其他政府性質之就學補助，應擇一請領。

勞青處表示，此次補助受理至3月22日止，除了透過勞動部線上申請系統( https://uwes.mol.gov.tw/login )辦理外，紙本申請書可就近至市府勞青處（龍山西路99號）、勞工育樂中心（田美三街2號）、竹市三區區公所及戶政事務所索取。若對申請資格有任何疑問，歡迎撥打諮詢專線1955，或洽詢就學補助受理專線02-25007259。

