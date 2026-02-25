退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2025年勞工保險老年年金統計出爐。截至去年底，總計201萬5310名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領年齡61.51歲，平均給付金額1萬9312元，比前年還少了32元。其中，107萬9226人平均月領的老年年金低於2萬元，占比53.55％。

據勞保局最新資料，2025年請領勞保老年年金的勞工總共201萬5310人，平均請領年齡為61.51歲，其中，男性平均61.69歲，女性61.35歲。整體平均投保年資為30.08年，男性平均30.56年、女性則為29.67年；平均投保薪資3萬8119元，其中男性3萬9739元、女性3萬6752元。

給付方面，2025年老年年金平均給付金額為1萬9312元，其中，男性平均給付金額為2萬632元、女性1萬8212元。相較於2024年老年年金平均給付為1萬9344元，去年平均比前年減少32元。

進一步細分給付金額級距，19萬9544人每月只領到1萬元以下的勞保老年年金， 87萬9682人月領1萬到2萬元之間，78萬5728月領2萬元到3萬，14萬2008人月領3萬至4萬，月領超過4萬元老年年金則有8348人。

若以低給付族群觀察，月領低於2萬元者合計107萬9226人，占整體請領人數53.55%，顯示逾半退休勞工每月老年年金仍落在2萬元以下水準。

給付 年齡 退休金 勞保年金

