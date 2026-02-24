勞動部發布「企業防制強迫勞動指引」 助企業接軌國際公平招募

去年底，巨大集團旗下自行車產品涉嫌強迫勞動遭美國海關暨邊境保護局發布「暫扣令」，勞動部為此著手制定「企業防制強迫勞動參考指引」，今發布指引內容，供企業檢視、改善及落實。勞動部勞動力發展署署長黃齡玉說，強迫勞動的最核心層指標是抵債勞務，而唯有落實公平招募，才能避免勞工陷入抵債勞務。

黃齡玉表示，因應國際供應鏈對防制強迫勞動及公平招募原則的重視，這份「企業防制強迫勞動參考指引」協助我國企業進行風險辨識並降低企業營運風險。

她指出，根據國際勞工組織（ILO)定義強迫勞動11項指標，包括濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、孤立、人身暴力及性暴力、恐嚇及威脅、扣留身份文件、扣發薪資、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。其中，最核心的是抵債勞務，由此向外擴張進行控制、剝削，並加深勞工社會及心理層面的恐懼。

黃齡玉說，指引將這11項勞動指標轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」建立循序漸進的行動架構，企業必須明確的政策承諾，比如在工作規則或教育訓練揭示，讓員工知悉、內化，接著透過「內部現況盤點」與「辨識潛在風險」，將管理責任從自身企業及子公司逐步擴及到整體供應鏈、合作仲介機構，依據盤點後的結果去執行「因應與改善措施」，最後強化整體的「供應鏈管理」，將人權保障落實於公司治理。

為了讓企業看得到、做得到，五大構面搭配「四大核心工具」，引導企業更容易操作，從自身管理擴及供應鏈，逐步檢視現況、規畫改善方向，企業改善後，還必須建立定期檢核機制。

黃齡玉說，指引也備有「強迫勞動風險自我評估表」，對應國內勞動基準法、就業服務法等相關法令，引導企業識別現況、規劃改善時程並修訂內部管理規定。另外，指引也提供「主要國際行為準則之稽核標準與流程」，說明國際主要稽核標準（如RBA、SA8000、SMETA等）的重點範疇與驗證流程等。

黃齡玉表示，勞動部將邀集經濟部、農業部進行跨部會宣導，也會組成專業輔導團體，提供企業諮詢、入場輔導，首波鎖定電子業、紡織業、汽車零組件業。

黃齡玉強調，落實公平招募是防制強迫勞動的核心工作，勞動部將透過擴大直聘，預期雇主逐漸轉向使用政府直聘，達到移工零付費，並強化仲介評鑑機制，落實公平招募內涵，也將檢討移工入境後支付的服務費，要求仲介實際提供服務才能收費。

此外，台美對等貿易協定（ART）日前簽署，將禁止強迫勞動產品輸入，3年內禁止對製造業及漁業移工收取招募費等，但由於近日美國最高法院裁定對等關稅違憲，為ART投下變數。黃齡玉說，不影響勞動部推動防制強迫勞動。