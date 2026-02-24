開工紅包600元當天沒到被回收！他酸公司：格局比腳指甲還小

春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工，不過近日一名網友在Dcard上分享自家公司的奇葩規定，引發網友熱烈討論。

這名網友表示，公司今年提前發放開工紅包600元，原本以為公司改變政策，希望帶給員工驚喜，沒想到自己開工當日剛好休假，便收到了HR的訊息：「因為你開工當日休假，未實際參與開工儀式，請將發放的600元紅包歸還公司。」

網友直呼「原來那是『開工租借費』不是紅包」，並表示即便覺得好笑，也只好將款項退回，並感嘆公司的規定「格局是不是比我的腳指甲還小」。他也補充，這家公司平時有許多奇葩事蹟，之後會慢慢分享。

這篇貼文引發網友熱議，留言中有人表示：「600很多耶，如果包200就不會回收了？」也有人分享自己經驗：「我們公司就算當日未到，也會給紅包，不會做這種差別對待」，還有人笑稱「提前發紅包比較搞笑」。還有網友認為此規定過於苛刻，直呼「笑死！是有多摳」，更有人指出「公務員最慘，啥屁都沒有」。

雖然網友的開工紅包被公司回收，但有拿到的員工們，本站曾報導如何利用開工紅包提升財運。命理師柯柏成表示，紅包裡金額多少並不重要，建議將錢留到元宵節過後再取用，而空的紅包袋不要急著丟掉，可以在上頭寫下激勵格言或是自己名字，接著將紅包袋放在「辦公室桌上的桌墊下、電話機下或是抽屜中」，如此一來便可增加一整年的財運，一直放到來年除夕前再回收即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。