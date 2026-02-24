快訊

屏東海口沙灘11隻小虎鯨集體擱淺 4死7傷海巡搶救

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

開工紅包600元當天沒到被回收！他酸公司：格局比腳指甲還小

聯合新聞網／ 綜合報導
春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工。示意圖／AI生成
春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工。示意圖／AI生成

春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工，不過近日一名網友在Dcard分享自家公司的奇葩規定，引發網友熱烈討論。

這名網友表示，公司今年提前發放開工紅包600元，原本以為公司改變政策，希望帶給員工驚喜，沒想到自己開工當日剛好休假，便收到了HR的訊息：「因為你開工當日休假，未實際參與開工儀式，請將發放的600元紅包歸還公司。」

網友直呼「原來那是『開工租借費』不是紅包」，並表示即便覺得好笑，也只好將款項退回，並感嘆公司的規定「格局是不是比我的腳指甲還小」。他也補充，這家公司平時有許多奇葩事蹟，之後會慢慢分享。

這篇貼文引發網友熱議，留言中有人表示：「600很多耶，如果包200就不會回收了？」也有人分享自己經驗：「我們公司就算當日未到，也會給紅包，不會做這種差別對待」，還有人笑稱「提前發紅包比較搞笑」。還有網友認為此規定過於苛刻，直呼「笑死！是有多摳」，更有人指出「公務員最慘，啥屁都沒有」。

雖然網友的開工紅包被公司回收，但有拿到的員工們，本站曾報導如何利用開工紅包提升財運。命理師柯柏成表示，紅包裡金額多少並不重要，建議將錢留到元宵節過後再取用，而空的紅包袋不要急著丟掉，可以在上頭寫下激勵格言或是自己名字，接著將紅包袋放在「辦公室桌上的桌墊下、電話機下或是抽屜中」，如此一來便可增加一整年的財運，一直放到來年除夕前再回收即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開工紅包 開工 Dcard

延伸閱讀

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

過年都在聊台積電！他曝小公務員默默買30年 存數百張成「隱形富翁」

連假後腸胃炎找上門？營養師曝飲食4地雷 1飲品恐害腹瀉加劇

安太座算陋習？人夫怨包3600被嫌少 網點出關鍵：看付出程度

相關新聞

開工紅包600元當天沒到被回收！他酸公司：格局比腳指甲還小

春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工，不過近日一名網友在Dcard上分享自家公司的奇葩規定，引發網友熱烈討論。

開工就收升官offer！外派年薪高達300萬 網見地點勸退：沒那個命花

農曆春節假期剛結束，就有人迎來事業重大抉擇。一名網友分享，自己的朋友在開工日收到主管提出的升遷規劃，前提是必須先外派至非洲3年，期間年薪可達300萬元，讓他相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

上班族最煩惱的十大時刻揭曉 看到一半超有共鳴

從初入職場的新人菜鳥到業界歷練多年的老鳥上班族，放完9天連假後回到工作崗位的崩潰瞬間，保證讓你看了直呼「我也懂！」每天都在重新適應上班節奏。

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職...

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。