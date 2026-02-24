開工就收升官offer！外派年薪高達300萬 網見地點勸退：沒那個命花

農曆春節假期剛結束，就有人迎來事業重大抉擇。一名網友分享，自己的朋友在開工日收到主管提出的升遷規劃，前提是必須先外派至非洲3年，期間年薪可達300萬元，讓他相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「外派非洲一年300萬要衝嗎？」為題，指出朋友在石化產業上班，開工日當天被主管約談，說只要外派非洲3年，回來就可以升官，外派期間年薪高達新台幣300萬元，可說是「先苦後甘」的職涯安排。原PO好奇，如果沒有娶妻生子，是否會願意為了高薪與升遷機會遠赴海外？

貼文一出後，不少網友紛紛提出看法，「你也不想想開那麼高是為什麼」、「錢讓你賺到，你有那個命花嗎」、「300萬夠付全天候貼身保鑣嗎」、「你坐車到一半，被人拿槍搶你，一不小心就碰碰沒了」、要看是非洲哪裡，但基本上不管哪邊我都不會去」、「真的要去請保險買好買滿，至少造福家人」、「搞不好錢到了，3年不到躺著回來」、「出門都要帶持槍保標」。

還有網友提到其他問題，「那邊的疾病、醫療、飲食文化都跟台灣差很多」、「世衛組織被美國斷金援之後，落後地區的醫療可能會是大問題」、「感覺非洲水、電、網路都不穩吧」、「外派的環境應該不會差，但感覺出門會很不方便」、「3年太久了，未來會發生什麼事誰知道，搞不好你主管過2年就退休了」。

本站曾報導，一名女網友說男友收到外派到美國的工作，因為對自己的工作已經厭倦，又有些嚮往美國生活，正猶豫要不要一起去，但為了簽證，不只要先登記結婚，一去就是1-2年，之後回台不知道要找什麼工作。此事讓不少網友都搖頭，苦勸「先不討論你們能不能走一輩子，想想十年以後妳會不會後悔」、「不要為了陪男友外派留當地而結婚」。