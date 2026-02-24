快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

開工就收升官offer！外派年薪高達300萬 網見地點勸退：沒那個命花

聯合新聞網／ 綜合報導
若被公司外派至非洲3年，年薪可達300萬元，你願意去嗎？示意圖／Ingimage
若被公司外派至非洲3年，年薪可達300萬元，你願意去嗎？示意圖／Ingimage

農曆春節假期剛結束，就有人迎來事業重大抉擇。一名網友分享，自己的朋友在開工日收到主管提出的升遷規劃，前提是必須先外派至非洲3年，期間年薪可達300萬元，讓他相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「外派非洲一年300萬要衝嗎？」為題，指出朋友在石化產業上班，開工日當天被主管約談，說只要外派非洲3年，回來就可以升官，外派期間年薪高達新台幣300萬元，可說是「先苦後甘」的職涯安排。原PO好奇，如果沒有娶妻生子，是否會願意為了高薪與升遷機會遠赴海外？

貼文一出後，不少網友紛紛提出看法，「你也不想想開那麼高是為什麼」、「錢讓你賺到，你有那個命花嗎」、「300萬夠付全天候貼身保鑣嗎」、「你坐車到一半，被人拿槍搶你，一不小心就碰碰沒了」、要看是非洲哪裡，但基本上不管哪邊我都不會去」、「真的要去請保險買好買滿，至少造福家人」、「搞不好錢到了，3年不到躺著回來」、「出門都要帶持槍保標」。

還有網友提到其他問題，「那邊的疾病、醫療、飲食文化都跟台灣差很多」、「世衛組織被美國斷金援之後，落後地區的醫療可能會是大問題」、「感覺非洲水、電、網路都不穩吧」、「外派的環境應該不會差，但感覺出門會很不方便」、「3年太久了，未來會發生什麼事誰知道，搞不好你主管過2年就退休了」。

本站曾報導，一名女網友說男友收到外派到美國的工作，因為對自己的工作已經厭倦，又有些嚮往美國生活，正猶豫要不要一起去，但為了簽證，不只要先登記結婚，一去就是1-2年，之後回台不知道要找什麼工作。此事讓不少網友都搖頭，苦勸「先不討論你們能不能走一輩子，想想十年以後妳會不會後悔」、「不要為了陪男友外派留當地而結婚」。

非洲 主管 升遷 高薪 職場

延伸閱讀

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

時薪210元要說流利法文！國際精品徵才惹議 網炸鍋：以為一個包包賣500

春節他上12小時班沒雙倍薪水、年終 過來人曝：選到屎缺了

相關新聞

開工紅包600元當天沒到被回收！他酸公司：格局比腳指甲還小

春節連假後開工，不少公司都會發放紅包給員工，不過近日一名網友在Dcard上分享自家公司的奇葩規定，引發網友熱烈討論。

開工就收升官offer！外派年薪高達300萬 網見地點勸退：沒那個命花

農曆春節假期剛結束，就有人迎來事業重大抉擇。一名網友分享，自己的朋友在開工日收到主管提出的升遷規劃，前提是必須先外派至非洲3年，期間年薪可達300萬元，讓他相當猶豫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

上班族最煩惱的十大時刻揭曉 看到一半超有共鳴

從初入職場的新人菜鳥到業界歷練多年的老鳥上班族，放完9天連假後回到工作崗位的崩潰瞬間，保證讓你看了直呼「我也懂！」每天都在重新適應上班節奏。

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職...

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。