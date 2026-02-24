快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。記者謝進盛／翻攝
56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。記者謝進盛／翻攝

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。

老家在嘉義的陳迦秦國中時即在親戚理髮店打工，直至婚後跟前夫定居於雲林，經營花店達15年之久，後生意大不如前，更發現先生外遇而選擇離婚返回嘉義娘家生活。

陳迦秦因年逾5旬且無工作經驗，又僅國中肄業，只能靠打臨工維持生計，好不容易存到一筆錢和朋友合夥開小吃店，卻又遇到疫情攪局關店收場，人生再度面臨重大打擊。

歷經思考後，陳迦秦在2023年及去年先後報名清潔及模板委外職前課程，認真學習後順利結訓後擁有雙職能。

陳迦秦除開設自己居家清潔工作室穩定接案，閒暇也受聘至工地擔任營建木工助理，收入較以往大幅提升，她鼓勵待業者善用政府資源參加職訓、習得不同職能，為自己開拓更多條職場道路。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為因應產業環境及勞動市場變遷，並滿足勞工多元參訓需求，除自辦職前訓練課程，每年與轄區近40家委外訓練單位合作辦訓，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職能、順利就業，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打專線（06）6985945轉1599洽詢。

劉邦棟還說，雲嘉南分署第2期自辦職前訓練課程也正受理報名至3月17日止，課程涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類別，不但參訓免費，還提供遠道學員平價宿舍，讓學員能安心學習，符合特定對象身分者還能請領職訓生活津貼，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解。

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。記者謝進盛／翻攝
56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。記者謝進盛／翻攝

延伸閱讀

《血源詛咒》重製版恐成為泡影！PlayStation旗下藍點工作室被解散

新北去年52件鯨豚海龜擱淺通報 3活體海龜成功野放

從軍旅到烘焙創業喜圓夢 雲嘉南分署2期職訓招生緊報名

威力彩翻轉人生！最年輕得主18歲抱走8.5億赴澳留學 現況成謎

相關新聞

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

上班族最煩惱的十大時刻揭曉 看到一半超有共鳴

從初入職場的新人菜鳥到業界歷練多年的老鳥上班族，放完9天連假後回到工作崗位的崩潰瞬間，保證讓你看了直呼「我也懂！」每天都在重新適應上班節奏。

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職...

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰...

年後轉職…AI技能成求職標配 急跳槽…小心風險

春節過後進入轉職潮高峰，今年是ＡＩ大爆發後第一年轉職潮，加上缺工，上班族對換工作幫自己加薪充滿期待。人力銀行觀察，今年工...

履歷全給AI寫恐翻車 請AI幫忙優化、當面試陪練…才是正道

ＡＩ發展成主流後，人力銀行觀察，ＡＩ技能已是基本配備而非加分，但ＡＩ運用今年會先在大型企業及科技業全面展開，中小企業因為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。