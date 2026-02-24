5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。

老家在嘉義的陳迦秦國中時即在親戚理髮店打工，直至婚後跟前夫定居於雲林，經營花店達15年之久，後生意大不如前，更發現先生外遇而選擇離婚返回嘉義娘家生活。

陳迦秦因年逾5旬且無工作經驗，又僅國中肄業，只能靠打臨工維持生計，好不容易存到一筆錢和朋友合夥開小吃店，卻又遇到疫情攪局關店收場，人生再度面臨重大打擊。

歷經思考後，陳迦秦在2023年及去年先後報名清潔及模板委外職前課程，認真學習後順利結訓後擁有雙職能。

陳迦秦除開設自己居家清潔工作室穩定接案，閒暇也受聘至工地擔任營建木工助理，收入較以往大幅提升，她鼓勵待業者善用政府資源參加職訓、習得不同職能，為自己開拓更多條職場道路。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為因應產業環境及勞動市場變遷，並滿足勞工多元參訓需求，除自辦職前訓練課程，每年與轄區近40家委外訓練單位合作辦訓，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職能、順利就業，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打專線（06）6985945轉1599洽詢。

劉邦棟還說，雲嘉南分署第2期自辦職前訓練課程也正受理報名至3月17日止，課程涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類別，不但參訓免費，還提供遠道學員平價宿舍，讓學員能安心學習，符合特定對象身分者還能請領職訓生活津貼，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解。 56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後成立居家清潔工作室兼職當木工助理，翻轉不一樣人生。記者謝進盛／翻攝