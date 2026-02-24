快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主不得拒絕。本報資料照片
年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰2萬到30萬元，並得按次處罰。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，勞基法第19條明文規定，勞動契約終止時，勞工請求發給服務證明書，雇主或其代理人不得拒絕。他強調，不論勞工離職的原因是資遣、懲戒解僱、退休或自請離職等，雇主都應依照勞工請求，盡速發給服務證明書。此外，如果勞工是離職一段時間後才請求發給，雇主也不得拒絕。

王厚偉進一步說明，服務證明書是求才的事業單位評斷勞工工作資歷是否符合徵求條件的重要依據，勞動部曾於1994年函釋說明，服務證明書應記載勞工在事業單位擔任的「職務」、「工作性質」、「工作年資」及「工資」等客觀事實為主，如果服務證明書記載前面4事項以外的內如，如考績、終止契約事由、獎懲紀錄等，則必須尊重勞工意願，不得逕自登載。

王厚偉說，每年約400至500件勞資爭議調解案件與雇主拒絕發給服務證明書有關，去年開罰了17件。他提醒雇主，服務證明書不耗費成本，也是雇主依法必須遵守的義務，若雇主拒絕發給，將依勞基法開罰2萬到30萬元，並按次處罰。

若勞工因雇主未依法發給服務證明書，或對於服務證明書記載內容發生爭議，可立即檢附相關事證向當地方勞動主管機關尋求協助。(申訴專區：https://www.mol.gov.tw/1607/28690/28700/nodelist)

相關新聞

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

上班族最煩惱的十大時刻揭曉 看到一半超有共鳴

從初入職場的新人菜鳥到業界歷練多年的老鳥上班族，放完9天連假後回到工作崗位的崩潰瞬間，保證讓你看了直呼「我也懂！」每天都在重新適應上班節奏。

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職...

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰...

年後轉職…AI技能成求職標配 急跳槽…小心風險

春節過後進入轉職潮高峰，今年是ＡＩ大爆發後第一年轉職潮，加上缺工，上班族對換工作幫自己加薪充滿期待。人力銀行觀察，今年工...

履歷全給AI寫恐翻車 請AI幫忙優化、當面試陪練…才是正道

ＡＩ發展成主流後，人力銀行觀察，ＡＩ技能已是基本配備而非加分，但ＡＩ運用今年會先在大型企業及科技業全面展開，中小企業因為...

