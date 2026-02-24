快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，手臂上如果有刺青，想考空服員99.9%會被刷掉。示意圖／ingimage
一名網友指出，手臂上如果有刺青，想考空服員99.9%會被刷掉。示意圖／ingimage

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

一名網友在Threads發文，表示近期看到有刺青的女生想報考空服員的貼文，他提醒如果手臂上有刺青，報考空服員「99.9%會被刷掉」，人生就是要為自己選擇負責。

原PO強調，面試官都像擁有「火眼金睛」一般，即使塗了很厚的遮瑕膏還是看得出來刺青，另外像是脖子上被種草莓也一樣無所遁形。

此文一出，許多網友也認為航空公司有挑選員工的權利，當事人要為自己的行為負責，「老話一句，既然選擇小眾愛好，就要接受大眾的偏見」、「你可以自由選擇要不要刺青，公司選才是公司的權利，他當然可以選擇他認為『適當』的人」、「市場是很現實的，亞洲市場就是不喜歡，你的後天行為妨礙他們賺錢，他們當然能夠不選擇你」。

但也有網友指出紐西蘭航空業就允許刺青，航空公司大可放寬限制，「刺青又不是殺人放火，為什麼被你講得像更生人一樣啦，紐西蘭很多刺青的人一樣在做空姐空少而且不需要遮瑕膏」、「這種文化可不可以廢除？很沒意義，我覺得可以刺青但是刺青內容不能是有爭議的就好」。

除了就業的影響，日本對刺青人士的限制，也是許多人熟知的規範文化，YouTuber阿部瑪利亞曾提醒，有些日本溫泉業者會拒絕有刺青的客人泡湯，如果要前往日本旅遊，應事先確認溫泉設施的規範。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

刺青 航空業 空服員 航空公司 面試

延伸閱讀

五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

開工日這店引人羨 老闆公告：員工出遊叫不回來⋯乾脆放到228

相關新聞

有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

上班族最煩惱的十大時刻揭曉 看到一半超有共鳴

從初入職場的新人菜鳥到業界歷練多年的老鳥上班族，放完9天連假後回到工作崗位的崩潰瞬間，保證讓你看了直呼「我也懂！」每天都在重新適應上班節奏。

5旬失婚婦人雙職訓 開清潔工作室兼任木工助理翻轉人生

56歲婦人陳迦秦歷經丈夫外遇離婚黯然返鄉，經參加勞動部委外職前清潔及模板工程課程，訓後擁有雙職能，成立居家清潔工作室兼職...

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後是轉職高峰期，勞動部提醒，勞工離職時可依法向雇主申請服務證明書，作為求職或就業的工作資歷證明，雇主若拒絕發給，將挨罰...

年後轉職…AI技能成求職標配 急跳槽…小心風險

春節過後進入轉職潮高峰，今年是ＡＩ大爆發後第一年轉職潮，加上缺工，上班族對換工作幫自己加薪充滿期待。人力銀行觀察，今年工...

履歷全給AI寫恐翻車 請AI幫忙優化、當面試陪練…才是正道

ＡＩ發展成主流後，人力銀行觀察，ＡＩ技能已是基本配備而非加分，但ＡＩ運用今年會先在大型企業及科技業全面展開，中小企業因為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。