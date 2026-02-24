有刺青99%當不了空服員？網兩派吵翻 反對者不滿：像更生人

隨著時代變遷，刺青已成為代表個人信念或紀念重要時刻的意涵。一名網友發文，稱手臂上如果有刺青，想面試空服員99.9%會被刷掉，並強調就算遮瑕膏塗得再厚也沒用。對此，網友們分為兩派意見，一派認為空服員不能出現刺青合情合理，要為自己選擇負責；但另一派覺得刺青不是壞事，紐西蘭航空業者就會開放刺青人士當空服員。

一名網友在Threads發文，表示近期看到有刺青的女生想報考空服員的貼文，他提醒如果手臂上有刺青，報考空服員「99.9%會被刷掉」，人生就是要為自己選擇負責。

原PO強調，面試官都像擁有「火眼金睛」一般，即使塗了很厚的遮瑕膏還是看得出來刺青，另外像是脖子上被種草莓也一樣無所遁形。

此文一出，許多網友也認為航空公司有挑選員工的權利，當事人要為自己的行為負責，「老話一句，既然選擇小眾愛好，就要接受大眾的偏見」、「你可以自由選擇要不要刺青，公司選才是公司的權利，他當然可以選擇他認為『適當』的人」、「市場是很現實的，亞洲市場就是不喜歡，你的後天行為妨礙他們賺錢，他們當然能夠不選擇你」。

但也有網友指出紐西蘭航空業就允許刺青，航空公司大可放寬限制，「刺青又不是殺人放火，為什麼被你講得像更生人一樣啦，紐西蘭很多刺青的人一樣在做空姐空少而且不需要遮瑕膏」、「這種文化可不可以廢除？很沒意義，我覺得可以刺青但是刺青內容不能是有爭議的就好」。

除了就業的影響，日本對刺青人士的限制，也是許多人熟知的規範文化，YouTuber阿部瑪利亞曾提醒，有些日本溫泉業者會拒絕有刺青的客人泡湯，如果要前往日本旅遊，應事先確認溫泉設施的規範。