農曆年後求職熱度升溫逾1成 「這類職缺」最受青睞

中央社／ 台北23日電
農曆年後轉職潮提前升溫，1111人力銀行今天公布統計指出，農曆年後首個上班日瀏覽上線1111人力銀行網站，較去年增加10.8%。圖／AI生成
農曆年後轉職潮提前升溫，1111人力銀行今天公布統計指出，農曆年後首個上班日瀏覽上線1111人力銀行網站，較去年增加10.8%，履歷開啟人數也成長近8%，顯示不少上班族已提早布局轉職計畫，其中又以進入門檻低、職缺量大的業務相關職缺最受青睞。

1111人力銀行今天發布新聞稿表示，今年春節假期時間較晚，開工後不久又銜接228連假，緊接著3月進入全台校園徵才旺季，使過往多落在2月中下旬才出現的年後轉職潮，提前在開工首日就明顯浮現。

1111人力銀行指出，根據資料庫統計，目前平台工作機會數約96萬筆，年增4.3%，以「餐飲／住宿」、「一般服務業」、「傳統製造」、「批發／零售」及「建築營造／不動產」等五大產業需求最為殷切，職缺數量多、競爭度相對較低，求職者較容易獲得面試機會。

若以農曆年期間熱門搜尋職缺類別觀察，排名依序為「業務／貿易／客服／門市」、「美容美髮／餐飲旅遊」、「人資／行政」、「採購／物流／品檢」、「機械模具／生產製程」及「醫療／護理／保健」。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，年後轉職市場呈現「入門門檻低、職缺量大、產業穩定性高」三大特徵，以排名第一的業務與門市職缺為例，不僅進入門檻相對較低、企業釋缺量大，多數還設有獎金制度、薪資成長空間明確，成為新鮮人與轉職族優先選擇。

至於「美容美髮／餐飲旅遊」類職缺，因排班彈性高、兼職機會多，對二度就業族群具吸引力，加上服務業長期缺工，使相關需求維持高檔；「人資／行政」則因工時固定、工作內容穩定，仍是偏好穩定職場環境者的重要選項。

在人力需求與產業發展連動方面，1111人力銀行指出，受電商與供應鏈持續成長帶動，「採購／物流／品檢」職位需求穩定增加，而製造業景氣回溫，也推升技術型職缺熱度，台灣機械公會先前公布，今年1月機械設備出口值達29.76億美元，年成長超過3成，不僅連續12個月正成長，也連續3個月突破29億美元，反映製造業基礎動能仍強，帶動「機械模具／生產製程」人才需求。

此外，隨著高齡化趨勢發展，「醫療／護理／保健」職缺持續擴張，被視為具長期發展性與就業穩定度的領域。

曾仲葳表示，從熱門搜尋職缺分布可見，求職者不再僅以興趣為導向，而是更重視工作穩定度、收入彈性與未來發展。在產業快速變動環境下，兼具「可快速就業」與「能累積專業技能」的職務，最符合多數轉職者期待。

