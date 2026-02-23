春節他上12小時班沒雙倍薪水、年終 過來人曝：選到屎缺了

這次春節過年有9天連假，不少民眾趁著假期出遊，但也有些行業仍要上班。日前有位倉庫保全在PTT抱怨，過年期間他們沒有領到年終獎金，也沒有2倍薪資，直言「很想換工作」，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，他擔任倉庫保全約5個月，在春節期間，許多行業都放假了，但他有準時出勤上班，卻沒有領到年終獎金，也沒有加倍薪資，而且工作內容除了基本的門禁管理之外，還要登記物流車輛進出跟指揮交通，每天的工時高達12小時。

原PO抱怨，雖然他薪水實拿3萬8千元，但工作地點離家10公里遠，每天要騎車30分鐘，讓他直言「很想換工作，付出太多時間在工作上了」，並後悔做保全了。

貼文曝光後，有網友建議他換工作，「你去超商上大夜班還沒那麼慘」、「是做一休一嗎？沒有的話繼續做太傻了」、「基本薪資都3萬起跳了，你上12小時才3萬8千元」、「工時12小時實拿3萬8千有點低」、「去跑外送吧」、「趕快換間公司當保全，找領4萬多的那種」、「去科技業當作業員吧，至少薪水比較高」。

但也有曾擔任過保全的網友指出「你這個明顯就是保全+倉管，最屎缺的那種」、「社區保全爽多了，供你參考」、「我們社區會給保全年終半個月」、「你挑錯工作了吧？保全就是要爽的，還挑累的」、「工時12小時才3萬8千能檢舉了！」、「不是保全都可以躺平的，要躺平要看單位、福利、地點，你選到屎缺當然屎，不是做保全就可以無腦了」。