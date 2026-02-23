領完開工紅包準備跳槽？ 初五開工日轉職熱度增加一成

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

年後開工第一天，台灣市場不僅股市紅通通，連人力市場也熱度沸騰。根據1111人力銀行最新統計，2026年2月23日農曆大年初五開工日，求職者瀏覽網站的熱度較去年顯著增長10.8%，平均停留時間集中在45分鐘至1小時之間。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年農曆假期較晚，開工後緊接228連假與3月校園徵才，求職者普遍看好馬年景氣，開啟履歷人數較2025年同期成長近8%，顯示人才市場已蓄勢待發。

目前1111人力銀行資料庫顯示，全台工作機會達96萬筆，年增4.3%。現階段以「餐飲及住宿」、「一般服務業」、「傳統製造」、「批發及零售」、「建築營造及不動產」等五大產業缺人最為嚴重。尤其建築營造業受惠於過往建案入帳，加上專業技術人才難尋，即便近期買賣移轉棟數處於低檔，企業仍願意提供優渥的年終與薪資條件以留住關鍵人才。

在職缺熱搜排名方面，「業務、貿易、客服、門市」類職位高居第一。曾仲葳分析，這類職缺具備入門門檻低、職缺量大等特點，且業務職務擁有獎金制度，薪資成長空間大，成為轉職族的首選。此外，受到電商與機械設備出口連12紅的帶動，「物流、生產製程」等職位的搜尋熱度也同步升溫。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，上班族長期不滿「凍薪苦撐」與「低薪窮忙」的窘境，加上擔心通膨壓力導致生活開銷變大。即便目前大環境已走出關稅與匯損衝擊陰霾，企業營運開始「逐季反彈」，但勞工要求加薪的聲浪，以及透過跳槽爭取更好待遇的企圖心，並不會因此減弱。

依據yes123求職網調查，合計有80.9%的企業表態，在「農曆馬年」後有加薪計劃，高於去年同期的78.4%。楊宗斌呼籲，資方必須正視「盈餘與員工分享」的問題，不能一味要求同仁「共體時艱」；若景氣明顯回溫，應同步調薪與增加福利，才能提高員工忠誠度、減少人才流失，避免陷入持續缺工的惡性循環。

