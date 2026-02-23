為分攤家計休學 17歲少年日式料理「做中學」月領4萬3

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
勞動力發展署桃竹苗分署協助17歲少年小丘（化名）報名參加職場體驗活動釐清職業興趣，並成功媒合至日式料理店擔任內場，翻轉了長年低收的困境。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
為協助15至18歲未升學且有就業需求的少年順利進入職場，勞動部推動「少年就業力準備計畫」提供就業準備、職涯探索等多元措施，幫助少年提升就業競爭力。

勞動力發展署桃竹苗分署指出，已成功協助17歲少年小丘（化名）報名參加職場體驗活動釐清職業興趣，並成功媒合至日式料理店擔任內場，不僅月薪有4萬3000元，更憑藉「做中學」的精神翻轉了長年低收的困境。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，出身原住民部落高職肄業的小丘，家中僅憑母親微薄的薪水苦撐，在學期間常面臨繳不出學費及三餐不繼等情況，為分攤家計重擔他決定休學。

然而，小丘在求職時，受限於年齡、技能、交通等因素，只能從事工地臨時工、加油站等薪資微薄且缺乏保障的工作，生活始終難以穩定。最後在社工輔導下轉介至就業中心，經就服員深入詢問瞭解後，推薦參加「少年就業準備力計畫」透過職涯探索的過程挖掘個人興趣，更報名「東街日本料理」職場體驗活動，實際進入餐飲服務現場，從學習中重拾自信心與方向。

體驗後，小丘提出想到東街日本料理工作，就服員輔導他從履歷撰寫到面試準備與應答，最終順利錄取。店家評估後，決定讓小丘進入內場從基礎慢慢學習，三個月內就憑藉優異表現通過專業技能考核，月薪由3萬8000元調升至4萬3000元，此外店家還提供免費員工宿舍，解決了小丘「食」與「住」的燃眉之急。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部積極推動「少年就業準備力計畫」提供就業諮詢與職場體驗，對於參與職場體驗的少年，發給職場體驗津貼，每年最高發給4萬5000元；提供少年體驗機會的事業單位，每1名指導人員每半日補助2000元行政協助費，鼓勵事業單位共同參與培育未來人才。

想進一步瞭解相關資訊，可至勞動力發展署桃竹苗分署官網（網址： https://reurl.cc/R93YDg）查詢，若有就業需求的少年朋友，可親洽各地就業中心尋求協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多求職求才服務。

勞動力發展署桃竹苗分署協助17歲少年小丘（化名）報名參加職場體驗活動釐清職業興趣，並媒合至日式料理店擔任內場，翻轉了長年低收的困境。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
