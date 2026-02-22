快訊

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

從經理心腹變邊緣主管？資淺女上司帶不動部屬 網友直指重點

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，自己與下屬缺乏「革命情感」，儘管平時大方請客送禮，試圖拉近關係，但效果微乎其微。示意圖／Ingimage
原PO表示，自己與下屬缺乏「革命情感」，儘管平時大方請客送禮，試圖拉近關係，但效果微乎其微。示意圖／Ingimage

近日一名女網友在Dcard上分享，自己因緣際會下被提拔為主管，雖然在經理身邊歷練兩年，具備一定實務經驗，但面對底下的團隊卻感到前所未有的無力。原PO感嘆，自己與下屬缺乏「革命情感」，儘管平時大方請客送禮，試圖拉近關係，但效果微乎其微。

原PO描述，團隊中的成員組成讓她相當苦惱，年長的資深員工態度傲慢，傳生日祝福甚至被「已讀不回」，且對交辦事務要求多、問題更多；年輕員工則顯得好吃懶做，工作態度散漫，稍微指導便抱怨「壓力大」。原PO坦言，儘管維持公事公辦的態度，但面對這群「帶不動」的下屬，內心充斥著強烈的無力感，不知該如何突破困境。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，不少人直指問題核心在於實力差距，「因為他們沒看見妳的能力」、「如果妳能證明有本事坐這個位子，下面的人不至於看不起」、「主管就是要扛重責，扛不起來又沒作為，光靠請客、送禮被看不起也是情理之中」；更有網友一針見血評論，認為原PO是在用「賄賂」而非領導力來拉攏情感，呼籲應以硬實力證明自己。

除了心態調整，也有許多「社會人」給出具體的管理建議，「底線要守住，不要太縱容，否則其他同事會覺得主管很無能」、「規劃好每個人的工作站，沒做好就開訪談單，嚴重就懲處」、「不需要特別討好誰，有明確的考績制度就祭出PIP（績效改善計畫）」。更有網友語重心長地提醒，主管與下屬之間並非朋友關係，建立明確的規則與賞罰機制，才是穩定團隊的長久之計。

主管 情感 下屬 團隊 績效 同事

延伸閱讀

優先席又掀糾紛！她生理期不適熟睡 突遭暴走女「折疊傘戳眼」逼讓位

發呆不是不專心！研究證實：兩項壞習慣其實是高智商的體現

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

最後的晚餐？美軍若見「海陸大餐」上桌 士兵崩潰：代表要開戰了

相關新聞

從經理心腹變邊緣主管？資淺女上司帶不動部屬 網友直指重點

近日一名女網友在Dcard上分享，自己因緣際會下被提拔為主管，雖然在經理身邊歷練兩年，具備...

新鮮人薪水開35K遭批「公司不是做慈善」 網見條件挺：妳值得更好

一名女網友在Dcard以「期望薪資開35K會太高嗎」發文，表示自己為國立大學應屆畢業生，具備設計軟體能力、多益790分及日檢N4資格，日前應徵中部某中小企業美編兼行政助理，面試時開出35K期望薪資，卻遭面試官當場反駁，直言「國立大學沒什麼」、「公司不是做慈善」，並強調新人不該太計較薪水、公司每年僅固定調薪500元，讓她相當錯愕，質疑自己是否開價過高。

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

不少人收到年終獎金後，滿心期待迎接新年，但一名工程師卻坦言，年終入帳後的興奮感僅維持了短短5分鐘。隨之而來的，是對生活被工作掏空的強烈失落感，也讓他開始憂心未來的人生樣貌。

時薪210元要說流利法文！國際精品徵才惹議 網炸鍋：以為一個包包賣500

國際精品品牌Louis Vuitton（LV）近日一則在台灣刊登的徵才資訊引發爭議，因為該職缺為短期活動支援性質，標示需具備流利的法文口說，然而時薪僅約210元。

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

農曆年前各家銀行湧現換新鈔人潮，一名於銀行女職員在Dcard直呼「換新鈔換到快崩潰」，指出每天早上8點半一開門就大排長龍，甚至有民眾一次拿5萬元要求全換百元鈔，讓她當場傻眼，後方還有20人等候。她也提到，不少民眾對免費發放的紅包袋與發財水挑三揀四，甚至抱怨「太醜」，讓第一線行員在高壓與服務要求下苦撐，坦言「熱忱早被磨光」。

開除老闆！工程師轉行賣雞蛋糕收入更高 作家讚：與環境搏鬥的勇氣

近年來，越來越多年輕人選擇離開傳統職場，轉而投入小本創業。作家黃大米近日分享她在街頭採訪兩名年輕攤商的經驗，一人賣蔥抓餅、一人賣雞蛋糕，兩人都從上班族轉為自行創業，收入與生活型態出現明顯轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。