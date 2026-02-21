高雄3月21日辦開春首場大型徵才 提供逾千職缺
農曆春節過後是轉職、求職高峰期，高雄市勞工局預計於3月21日上午9時至12時，在福誠高級中學舉辦開春首場大型徵才活動，將邀請40家企業，提供逾千個工作機會。
高雄市勞工局今天透過新聞稿表示，除了3月首場徵才活動外，2月23、24日將搶先在成功就業服務站（高雄市前金區五福三路80號6樓）舉辦「馬到成功好運到」求職抽紅包活動；現場還有專業諮詢與輔導等相關資訊。
勞工局表示，尤其是中高齡有求職、轉職需求的民眾，可藉由現場專業的諮詢服務，了解適合自己的就業屬性，符合相關資格者成功就業後，還可申請就業獎勵。
勞工局訓練就業中心主任宋世宏指出，為促進年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者，可以重返職場繼續工作，「五五就業促進獎勵計畫」針對全時工作者，若工作每滿90日能申請3萬元就業獎勵，部分工時工作者，能申請1萬5000元，每人最多領2次。
此外，雇主僱用由公立就業服務機構推介的勞工，也可申請職場支持輔導費，歡迎民眾及廠商就近向就業服務站洽詢。
