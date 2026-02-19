文組生洪佳君空服員到高鐵駕駛 證明肯試就有機會

洪佳君人生並非一開始就以高鐵駕駛為目標，曾是穿梭各國空服員，卻因不想再漂泊，轉身成高鐵列車長，在聽著駕駛分享行車點滴，那份好奇悄悄發芽，引領她走進駕駛艙，證明肯試就有機會。

1984年出生的洪佳君從小夢想是成為一名空服員，也為此念法文系，2005年，她如願進入國籍航空，展開為期4年飛行人生，那段日子看似光鮮，卻也伴隨著長時間熬夜、時差顛倒，考驗著健康。

「當天一個待命班被抓飛，休假說改就改，原本跟家人的聚會說沒就沒了。」洪佳君分享著那段空服員的生活，而長期以來的心靈漂泊感和不確定感，讓她開始思索完成夢想後的下一步。

2009年那年，距離台灣高鐵正式通車才2年，這個嶄新交通運具吸引洪佳君的目光，她轉職成為高鐵列車長，她形容角色就像是從空中的空服員，轉為地面的「座艙長」。

在擔任列車長的過程中，洪佳君常聽著高鐵列車駕駛分享行車遇到的狀況，心中不免好奇：「到底駕駛們說的那些東西是什麼？」

在得知高鐵開放內部轉調駕駛機會時，當洪佳君正想嘗試時，因公司規定，內部轉調須在原職位歷練一定年限以上，當時她的年資尚未符合資格，直到符合規定後，她才再提出申請。

文組出身、法文系背景，讓洪佳君在準備列車駕駛測驗過程中，在運轉理論與電機相關科目上吃足苦頭，但她選擇更多時間補強，並勇於向身旁的人請教。

洪佳君最終如願通過只有5%合格率的窄門，成為高鐵駕駛，根據高鐵統計，目前駕駛約200名，男、女駕駛比例約8比2，女性約30至40人。

「一開始我也覺得怎麼可能？因為我是女生，一路從服務業走來，一直以為我會被定位在服務業。」洪佳君在同事們鼓勵下踏出那一步，她說，證明有嘗試，至少機率會大於零。

洪佳君在2013年正式成為高鐵駕駛，第一次「單飛」坐進駕駛艙，她才真正感受到責任的重量，直呼很緊張。 高鐵駕駛這份工作，也打開她全然不同的視角——不只是旅客，而是守護整列列車的運轉與安全，她笑說，那一刻，真的覺得自己很帥氣。

開著高鐵列車從南港到左營來回，或在台中站交接，日復一日的駕駛生涯中，令洪佳君最難忘的就是遇到地震，她透露，原本直達車，因巡檢與限速，開了近4個小時，才返回運轉中心。

不過，駕駛的工作並不輕鬆，尤其在事故、故障或春節連假，洪佳君坦言，也會感到壓力大，她舉例，若所開的列車因故障停車，後面列車也必須跟著停，她必須在有限時間內儘速完成各項檢查和排除故障，時間與安全的壓力同時落在肩上。

從空服員、高鐵列車長到高鐵駕駛，洪佳君一步步走出屬於自己的軌道，在駕駛艙裡，她看見的是整個系統的運轉，也看見那個不斷突破的自己。