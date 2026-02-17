慘遭500間公司拒絕！她聽「驚人建議」藏15年資歷 面試接到手軟

快訊

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
摘要

專業正值巔峰，為何履歷投出去卻石沉大海？這不是實力問題，而是你的履歷太「老實」！ 揭開職場不說的年齡真相，教你如何在AI時代搶回面試門票。

在蒙特婁擔任行銷策略師的Lily，正經歷一場轉職噩夢。48歲的她擁有25年紮實資歷，卻在半年內慘遭500間公司拒絕。直到求職顧問給了一個驚人建議：「把妳履歷上15年的資歷全部刪掉，連大學畢業年份都不要留。」

Lily照做後，奇蹟發生了，面試邀約竟然開始如潮水般湧入！

面試官甚至笑著說：「我們以為妳還不滿40」。這不是勵志故事，而是一場充滿無奈的「履歷醫美」（Resume Botox）生存戰。

職場年齡歧視正在下修

過去我們以為年齡歧視是「屆退族」才要煩惱的事，但Glassdoor的調查發現，隨著白領產業進入景氣寒冬，企業對年齡的容忍度正大幅下修。

數據顯示，2025年第一季關於「年齡歧視（ageism）」的討論量，比去年同期成長了133 %，顯示這道職場紅線正以前所未有的速度在影響求職者。

關鍵在於企業正在「避險」，在不確定的景氣下，資深者被貼上「薪資昂貴」、「難以管理」或「不熟悉新科技」的標籤。這催生了像Lily這樣必須透過「履歷醫美」來獲取門票的求職者。

AI篩選器可能是中年求職者頭號敵人

為什麼「資歷豐富」反而變成缺點？除了人為偏見，AI也是推手之一。

史丹佛大學研究團隊讓ChatGPT生成超過3.4萬份履歷後發現：AI為女性生成的履歷會自動「縮水」，讓她們看起來更年輕、經驗更少；評分時卻給年長男性最高分。這意味著資深女性面臨雙重劣勢——既不像年輕人那樣「有潛力」，也不像資深男性那樣「值得信賴」。

更糟的是，許多企業已把招聘第一關交給AI。今年1月，美國求職者集體控告Eightfold AI等招聘平台，指控其演算法涉嫌年齡與性別歧視。當機器決定誰能進面試，像Lily這樣的資深女性可能連被看見的機會都沒有。

三招幫履歷「打肉毒」

實施「十年法則」

除非是與目標職位極度相關的神級成就，否則 10 年以前的經歷可以大幅簡略，甚至只留公司名稱。

移除畢業年份

在 LinkedIn 或履歷上，畢業年份已非必填。重點在於你「現在」能解決什麼問題，而不是你「何時」拿到學位。

強調「持續學習」的證據

與其寫你 20 年前學會的工具，不如大方展示你最近通過線上課程或社區大學新學習的技能。

這場「履歷醫美」風潮背後的邏輯其實很簡單：在AI篩選與預算優先的招聘流程中，求職者的任務是先「進門」，再展現實力。Lily 最終找到了工作，但她仍然期待：「一份欣賞真實的我的工作。」這個願望，也許正是這波求職寒冬中最奢侈的期待。

參考資料：Business Insider、商業內幕、Glassdoor、史丹佛大學

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文刪掉15年資歷，面試反而接到手軟！「履歷醫美」是什麼？

