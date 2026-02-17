過年加班雇主加油！ 打工要有勞保、勞退

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】過年若要加班，雇主要更體貼！勞動部提醒，部分行業工作恐因過年比平時更忙碌，雇主要加強員工的身心保護措施，以優化服務流程等方式，降低工作壓力；針對春節打工族，勞保局則指出，臨時性僱用的勞工，無論工作時間長短，雇主都應該在勞工到職當日依規定申報勞保、就保、災保與勞退。

年節服務業壓力大

春節期間，餐飲業、交通運輸業、娛樂及休閒服務業、批發及零售業等行業，都可能因需求量增加而出現趕工或加班現象，工作型態需輪班、長時間工作及搬運重物等，勞工身心健康危害的風險也會增加。此外，在特殊節日的服務尖峰時段，勞工常須面對顧客因不耐久候，產生焦躁激動等負面情緒，在提供服務過程中較易發生糾紛。

勞動部因此提醒雇主，應加強勞工身心健康保護措施，並可採取優化服務流程、預先安排現場主管協處應變、及事件通報機制，加強保全或警衛的戒備，若涉及肢體暴力或嚴重衝突事件等人身安全，應告知勞工通報、應變處理流程，或即時向轄區警政機關報案，以防事端擴大。

注意收假症候群

另外，勞工在結束春節連假後，可能會因為生活作息與飲食習慣改變，導致心情低落、焦慮、煩躁且難以集中精神等收假症候群，因此勞動部也提醒雇主於開工初期應多關懷勞工身心健康情形，採取必要的管理措施，尤其是使勞工從事高潛在危害風險之作業前，職業安全衛生相關的部分。

隨著春節到來，很多商家都會僱用短期、臨時工作人員協助，產生許多兼職、打工機會。即使是短期或臨時性僱用的勞工，無論工作時間長短，雇主都應該在勞工到職當日依規定申報參加勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及提繳勞工退休金，至離職當日申報退保及停繳退休金，以保障勞工權益，並避免受罰。

幾小時也要投保

「即使臨時工只有工作1天或數小時，也要保保險！」勞動部表示，事業單位只要僱用1名勞工（包含工讀生及部分工時人員），即為就保及災保的強制投保單位，應於勞工到職當日申報參加就保及災保，並得自願參加勞保。投保單位可透過e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw）提前預辦相關業務。

